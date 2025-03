Circuito Performance retorna ao ABCD Paulista para sua quarta etapa

O Circuito Performance, uma realização da Federação Paulista de Atletismo (FPA), tem sequência nesta sexta-feira, dia 14 de março. A competição, que reúne destaques do ranking da categoria Adulto, terá sua quarta etapa da temporada, mais uma vez no ABCD Paulista. A Arena Caixa, no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra da Silva, em São Bernardo do Campo, será novamente o palco das disputas.

Visando disponibilizar aos atletas oportunidades para obtenção de marcas de excelência e índices para participações nos encontros internacionais de atletismo, o Circuito Performance tem sido uma das atrações do calendário da FPA neste início de temporada. Por reunir destaques da modalidade, as etapas têm sido bastante equilibradas e, além disso, proporcionam resultados expressivos.

“O Circuito tem sido muito importante para os atletas, que podem buscar suas melhores marcas já neste começo de ano. Dessa forma, chegam para as disputas nacionais e internacionais em condições de brigar pelos resultados em eventos nacionais e internacionais”, destaca o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira.

Formato da competição e programação

O sistema de disputa prevê a participação de atletas selecionados pelo ranking brasileiro da seguinte forma: em provas de pista, os 16 melhores do ranking brasileiro masculino e feminino, e em provas de campo, os 12 melhores do ranking brasileiro masculino e feminino.

Nas disputas de pista, obrigatoriamente 10 atletas (62,5%) serão de clubes paulistas, independentemente de suas posições no ranking brasileiro, enquanto nas provas de campo, dos 12 atletas, obrigatoriamente 7 atletas (58,5%) serão de entidades de São Paulo.

Nesta etapa, serão disputadas provas de salto com vara, 200 metros rasos, lançamento do dardo, salto em altura, salto em distância, 400 metros com barreiras, 800 metros rasos e lançamento do martelo. A entrada é gratuita ao público, que terá a chance de ver de perto as feras do atletismo paulista e nacional. A Arena Caixa fica na Rua Tiradentes, 1845, Santa Terezinha, São Bernardo do Campo.

A Federação Paulista de Atletismo conta com o patrocínio da Recoma e apoio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O evento também tem o suporte da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Programação da quarta etapa

13h00 – Salto com Vara Feminino – Final

13h30 – 200m Rasos Feminino – Final por tempo

13h30 – Lançamento do Dardo Masculino – Final

13h30 – Salto em Altura Feminino – Final

13h30 – Salto em Distância Feminino – Final

13h50 – 200m Rasos Masculino – Final por tempo

14h30 – 400m com Barreiras Feminino – Final por tempo

14h40 – Lançamento do Dardo Feminino – Final

15h00 – Salto em Altura Masculino – Final

15h00 – Salto em Distância Masculino – Final

15h30 – Salto com Vara Masculino – Final

15h40 – 400m com Barreiras Masculino – Final por tempo

16h30 – 800m Rasos Feminino – Final por tempo

16h30 – Lançamento do Martelo Masculino – Final

16h55 – 800m Rasos Masculino – Final por tempo

17h30 – Lançamento do Martelo Feminino – Final