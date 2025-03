Circuito Performance: equilíbrio foi a tônica na quarta etapa

A quarta etapa do Circuito Perfomance ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 14, na Arena Caixa, no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra da Silva, em São Bernardo do Campo. E, mais uma vez, foi marcada pelo bom nível técnico proporcionado por atletas da categoria Adulto de três estados, São Paulo, Minas e Paraná. O evento é uma realização da Federação Paulista de Atletismo e tem como meta proporcionar oportunidades para obtenção de marcas de excelência e índices para participações nos encontros internacionais.

Reunindo apenas atletas de destaque no ranking, as provas acabam sendo ainda mais equilibradas, evidenciando a qualidade do trabalho realizado por clubes, associações, gestores, técnicos e atletas do estado. E os inscritos na quarta etapa não decepcionaram o público presente na Arena Caixa.

Vanessa Sena dos Santos, de apenas 20 anos, do COTP, foi um dos destaques da etapa. A jovem, de apenas 20 anos, que este ano foi prata no Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, foi a campeã do salto em distância, com marca de 6,24 metros. Duas medalhistas de ouro no Sul-Americano Indoor, na Bolívia, ambas do Esporte Clube Pinheiros, também confirmaram o bom momento: Beatriz Benjamim Chagas, que venceu nos salto com vara, 4,00 metros, Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues, no salto em Altura, com 1, 75 metros.

Também brilharam nesta tarde da Arena Caixa Thiago Borges Santos Lacerda (ADC SBC), no lançamento do dardo, com 64,73 metros, Jucilene Sales de Lima (IEMA), na mesma prova, com 57,86 metros, Neiviton Higor Barbosa Silva (IEMA), no salto em altura, com 2,09 metros, Victor Gabriel de Assis Ramos (ABDA Bauru), no salto em distância, com 7,29 metros, e Francisco Guilherme dos Reis Viana (ORCAMPI), nos 400 metros com barreiras, com 50.92.

A competição terá sequência na semana. No dia 21, ocorre o Circuito Performance/ Esporte Clube Pinheiros, mais uma vez na Arena Caixa. Para saber a programação e mais detalhes, acesse o site oficial, www.atletismopaulista.com.br.

A Federação Paulista de Atletismo conta com o patrocínio da Recoma e apoio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo.