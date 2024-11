Circuito Mundial de Vôlei de Praia e Circuito Brasileiro Bet7k 2024 agitam Copacabana

No mês de novembro, a cidade do Rio de Janeiro se prepara para sediar uma série de eventos esportivos de destaque, fruto de uma colaboração entre a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o Governo do Estado e a agência KLEFER. Com um histórico notável no voleibol de praia, o Brasil, que já conquistou 14 medalhas olímpicas na modalidade, verá a Praia de Copacabana se transformar novamente em um grande palco para o esporte, algo que não ocorria desde os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Entre os dias 6 e 10 de novembro, a etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia trará as principais duplas do cenário global para competir. Em seguida, de 20 a 23 de novembro, acontecerá a décima e última etapa do Circuito Brasileiro Bet7k 2024. Encerrando a sequência, o Circuito Brasileiro sub-21 será realizado entre 25 e 27 de novembro. Estes eventos são organizados em parceria com a KLEFER, uma empresa com mais de quatro décadas no mercado esportivo e de entretenimento.

Radamés Lattari, presidente da CBV, destacou a importância deste momento: “Copacabana é um dos berços do vôlei de praia. Realizar essas etapas aqui, em um ano tão significativo para o esporte, é muito especial. Em 2024, o Brasil foi único ao sediar seis etapas do Circuito Mundial em diversas cidades.” Entre as cidades mencionadas por Lattari estão Brasília (DF), João Pessoa (PB), Recife (PE), Saquarema (RJ) e Maricá (RJ).

As competições classificam-se em diferentes categorias: as etapas Elite atraem as duplas mais bem ranqueadas mundialmente; os Challenges são cruciais para acumular pontos e almejar uma vaga no Elite; enquanto os Futures servem como plataforma para novas duplas ganharem experiência internacional.

O evento também incluirá a décima etapa do Circuito Brasileiro Bet7k 2024 em Copacabana, onde serão homenageados os destaques da temporada com premiações individuais. Além disso, será oferecida aos entusiastas do esporte a oportunidade de adquirir produtos exclusivos na Vôlei Shop.

A atenção ao futuro da modalidade não será deixada de lado. Na Praia do Flamengo (Posto 3), no dia 24 de novembro, ocorrerá uma peneira destinada a jovens atletas nascidos entre 2008 e 2010. Treinadores das seleções nacionais acompanharão essa iniciativa que visa identificar novos talentos.

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, comentou: “Este evento nos permite celebrar nosso passado glorioso em Copacabana enquanto preparamos o terreno para as futuras gerações.”

Sergio Campos, Sócio-Diretor do Grupo KLEFER, enfatizou o impacto positivo desses eventos na economia local e destacou a importância da cidade como palco para competições internacionais: “Estamos empolgados em continuar nossa parceria estratégica com a CBV e o governo estadual para trazer novamente eventos dessa magnitude ao Rio.”

Com essa iniciativa conjunta, o Rio de Janeiro reafirma seu papel com o voleibol mundial.