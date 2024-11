Circuito Mais Mulher: SP Por Todas desembarca em Araçatuba para última etapa de 2024

O Circuito Mais Mulher: SP Por Todas, realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, abrirá as inscrições da sua última etapa no dia 18 de novembro, às 10h. A corrida acontecerá no dia 8 de dezembro, Avenida 2 de Dezembro (em frente ao residencial Antonella), em Araçatuba.

Serão disponibilizadas 3 mil inscrições gratuitas para três percursos: 3 km, 5 km e 10 km. As atletas inscritas terão acesso a buffet de café da manhã, frutas, água e isotônico, além da medalha de participação. Também terão direito aos kits compostos por uma viseira, camiseta e sacola. A retirada será feita no dia 7 de dezembro, no Araçatuba Shopping.

No dia da prova terão tendas para aferição de pressão, glicemia e massagem, além de aulas de zumba e defesa pessoal. Mais informações em circuitomaismulher.sp.gov.br.