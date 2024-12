Circuito Mais Mulher encerra temporada em Araçatuba

A cidade de Araçatuba será o palco do encerramento da temporada 2024 do Circuito Mais Mulher, que ocorrerá neste domingo, dia 8. Esta etapa final é parte de um conjunto de seis eventos promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, destinado exclusivamente ao público feminino.

O circuito oferece três opções de percursos, com distâncias de 3km, 5km e 10km. Todas as 3 mil participantes inscritas terão à disposição um buffet de café da manhã, frutas, água, bebidas isotônicas e receberão medalhas de participação. Além disso, o evento contará com tendas para aferição de pressão arterial e glicemia, sessões de massagem, além de aulas de zumba e defesa pessoal.

A secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis, destacou o sucesso da edição deste ano: “Concluímos mais uma temporada do Circuito Mais Mulher com êxito. Em quatro meses, mais de 15 mil mulheres participaram nas ruas de seis cidades. Em 2025, retornaremos com a mesma missão: incentivar a prática esportiva e o bem-estar”.

Os kits contendo viseira, camiseta e sacola serão distribuídos no sábado, dia 7, no Araçatuba Shopping. A corrida está programada para iniciar no dia seguinte na Avenida 2 de Dezembro, em frente ao Residencial Antonella.

Nesta terceira edição, o Circuito Mais Mulher se uniu ao movimento São Paulo por Todas, iniciativa do governo estadual que visa destacar ações nas áreas social, econômica e de segurança voltadas às mulheres. Entre as novas medidas estão o Abrigo Amigo e o Protocolo Não Se Cale. Mais informações podem ser encontradas no site portaldamulherpaulista.sp.gov.br.