Circuito de Páscoa: 18 destinos com programação especial no estado de SP

A temporada de festejos e encenações religiosas para a Páscoa está aberta. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) selecionou alguns destinos com programação especial.

Aparecida

O maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, Aparecida abriga a famosa Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Segundo estimativas, entre sexta e domingo, 250 mil pessoas visitarão o santuário na semana de Páscoa.

Caraguatatuba

Considerada a maior encenação da Paixão de Cristo ao ar livre do Litoral Norte paulista, além de a segunda maior do Estado e a terceira maior do país, a “14ª edição da Paixão de Cristo”, de Caraguatatuba será realizada na Praça de Eventos do Porto Novo, no dia 29 de março, às 20h. A entrada é gratuita. O espetáculo retrata os últimos dias de Jesus Cristo, desde sua entrada em Jerusalém, até sua crucificação e ressurreição. Os espectadores poderão assistir ao tumulto que a presença de Jesus causou ao redor do Templo Sagrado, os conflitos com os Fariseus – grupo de judeus devotos à Torá (cinco primeiros livros da Bíblia) – a Última Ceia, traição, prisão, ao julgamento, a flagelação, crucificação e à ressurreição de Jesus.

Trezentas pessoas, aproximadamente 300 pessoas estão envolvidas no espetáculo. A organização espera público de 20 mil pessoas.

Ilhabela

A 3ª edição da “Páscoa Encantada”, promovida pela prefeitura de Ilhabela, segue até 31 de março. O festival promete tornar a Ilha ainda mais atrativa durante o mês de março. Desta vez, o espaço temático foi montado no Parque e Fazenda Engenho D’Água, onde terá um circuito repleto de obstáculos com atividades pensadas para encantar o público infantil. O evento estará aberto diariamente, das 18h às 23h.

Santana do Parnaíba

Santana do Parnaíba, vive o “Drama da Paixão”. A encenação religiosa, conta a história da ressurreição de Jesus Cristo. O evento acontece entre 28 e 30 de março, às 20h30, na Barragem Edgard de Souza, localizada na Estrada dos Romeiros e este ano tem como tema “A promessa de Josué”. Ao todo são 1 mil participantes em uma mega infraestrutura montada em uma área de 15 mil m². O lugar recebe 14 réplicas alusivas aos locais sagrados de Jerusalém, como o palácio de Pilatos, a casa de Maria, mesa para a Santa Ceia e aquedutos romanos.

A entrada é gratuita, mas haverá ponto de arrecadação para contribuição de 1 quilo de alimento não perecível.

Itapecerica da Serra

Itapecerica da Serra realiza a “Encenação da Paixão de Cristo”, acontece no dia 29 de março, às 17 horas, na Praça da Matriz – Centro. O evento é promovido pelo Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia e é gratuito.

Santa Isabel

Em Santa Isabel, os moradores dão vida ao drama vivido por Jesus Cristo com a “Encenação da Paixão de Cristo”. O espetáculo acontece das 18h às 22h e a entrada é gratuita.

Votuporanga

Município de Interesse Turístico (MIT) com destaque para o turismo religioso, Votuporanga realizará “Encenação da Via Sacra e da Paixão de Cristo”, dia 30 de março, das 19h às 20h. Os espetáculos contam com a participação de 60 voluntários, entre atores e equipe de apoio, e tem realização das paróquias Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga e São Bento. A entrada é gratuita.

Batatais

Cerca de 12 mil pessoas participam da encenação “Paixão de Cristo”, na sexta-feira (29), no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves. A apresentação é do Grupo Ministério Teatral Santa joana D´Arc, a partir das 20 horas e tem o objetivo de valorizar, resgatar e manter a cultura local, integrar a comunidade, suas tradições e fé. A entrada é gratuita.

Iguape

Iguape, no Vale do Ribeira, promove a Via Sacra ao Vivo. Encenando as 15 estações que contam a trajetória da Paixão de Jesus Cristo, desde a prisão, até sua morte e ressurreição, a Via Sacra reúne cerca de 100 atores e acontece no Centro Histórico da cidade. Assim, transforma o local em um grande cenário de emoção e fé. O evento acontece de 28 a 29 de março, com entrada gratuita.

Pedreira

Milhares de fiéis católicos de Pedreira e região se reúnem para visitar o local onde estão instaladas as Estações da Via Sacra, pintadas a mão por artistas plásticos. A peregrinação, uma tradição desde os anos 40 do século passado, inicia na quinta-feira (28), às 2 horas, no pé do Morro do Cristo, e se estende até a sexta-feira (29). O trajeto possui uma subida íngreme e exige muita penitência dos fiéis para completar o circuito. O evento é gratuito.

São Pedro

São Pedro promove o show no coreto da Praça Gustavo Teixeira, na noite de sábado (30) e no domingo (31), a tradicional caça aos ovos, pela manhã. Os eventos são gratuitos.

Águas de São Pedro

O município turístico de Águas de São Pedro preparou várias atrações especiais para a celebração pascal. Entre elas estão: a Toca do Coelho, no Centro de Convenções, com várias atividades para as crianças; e a Paradinha de Páscoa na Av. Carlos Mauro. As atrações iniciaram no sábado (23) e vão até o domingo (31).

Morungaba

Morungaba realiza um evento tradicional de Páscoa, muito procurado tanto pelos moradores do município quanto pelos turistas. Trata-se da “Encenação da Paixão de Cristo”, que acontece há uma década, sempre nas Sextas-feiras Santas. A encenação é realizada pelo teatro da Paróquia Imaculada Conceição e é um evento regional. A entrada é gratuita.

São Roque

A Estância Turística de São Roque preparou ações de Páscoa especiais para as crianças. Neste ano, a “Páscoa Alegre de São Roque”terá diversas atividades voltadas aos pequenos. A grande maioria dessas atividades acontecem na Brasital, local que recebeu decoração especial e foi transformado em um verdadeiro mundo mágico para as crianças com visitas do coelhinho da Páscoa.

Holambra

A Semana Santa de Holambra contará com exposição sacra, pescaria, Vila de Páscoa, além de divertida gincana de caça aos ovos para a criançada e a visita do Coelhinho. O sábado (30) será dedicado aos pequenos. Entre 16h e 20h, no Parque Cidade das Crianças, a garotada poderá assistir a uma fascinante peça de teatro, curtir brinquedos infláveis, fazer pintura facial, tirar fotos com o Coelhinho da Páscoa e se deliciar com pipoca. Às 17h, está prevista a Caça aos Ovos. Cerca de 20 mil ovinhos de chocolate serão escondidos no local e a missão das crianças, de até 10 anos será encontrá-los.

Itu

Na Estância Turística de Itu, a tradicional Semana Santa atrai centenas de fiéis à cidade, em diversos eventos durante o período. Dentre eles, destacam-se o Ofício de Trevas, a Procissão de Passos, a Adoração da Cruz, a Procissão do Senhor Morto, a Encenação da “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo” e a Procissão do Encontro. A Semana Santa de Itu é um grande evento regional, que acontece no Centro Histórico da cidade, e é realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Candelária, Igreja Matriz. A entrada é gratuita.

São José dos Campos

Mais de 580 mil pessoas se emocionaram e se inspiraram com o Auto de Páscoa, maior espetáculo indoor da América Latina. O evento é promovido pela Igreja da Cidade, em São José dos Campos. A edição deste ano completa 20 anos e celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A entrada no evento é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento por ingresso. As encenações seguem até 31 de março.

Lindóia

Mais de seis mil minis ovos de chocolate serão distribuídos na terceira edição da tradicional gincana de caça aos ovos, em Lindóia. A brincadeira acontece na Praça Getúlio Vargas, no sábado, das 16 às 18 horas e atrai cerca de mil crianças de até 12 anos do município e dos arredores. Os ovos são escondidos entre as árvores e camuflados debaixo dos bancos públicos. As atividades são gratuitas e incluem brinquedos infláveis, pintura facial e distribuição de pipoca e algodão doce.