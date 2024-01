Circuito das Frutas abre temporada de festas no interior de São Paulo

Duas tradicionais festas de promoção da fruticultura brasileira foram abertas nos últimos dias na região conhecida como “Circuito das Frutas”, no interior de São Paulo. A 39ª Festa da Uva e a 10ª Expovinho já estão recebendo público às sextas, sábados e domingos em Jundiaí. A 73ª Festa do Figo e a 28ª Expogoiaba seguem até 28 de janeiro, às quintas, sextas, sábados e domingos em Valinhos. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) prestigiou o lançamento dos dois eventos na quinta (11) e sexta (12).

A Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) confirma que o Estado de São Paulo é o maior produtor de frutas do país, concentrando 34% da produção nacional. “Somos líderes na produção de laranja, limão, abacate, banana, caqui, figo e tangerina”, disse o superintendente do Mapa no Estado, Guilherme Campos.

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE de 2018 (últimos dados disponíveis), São Paulo é também o maior mercado consumidor de frutas, representando 27% do consumo nacional – equivalente a 1,5 milhão de toneladas.

O Mapa trabalha para proteger a produção dessas frutas ao menos em três frentes: impedindo a entrada de pragas e doenças nas áreas de fronteira (incluindo portos e aeroportos); dificultando a disseminação da mosca-da-carambola, que já está presente no norte do Brasil, e que, apesar do nome, também ataca outras frutas; fiscalizando a produção de sementes e mudas para garantir a qualidade, a identidade e a sanidade das plantas.

Na festa da uva, Guilherme esteve acompanhado do secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Júlio Ramos, e da chefe do Serviço Técnico Operacional (STO-SP) da superintendência, Neyde Dantas. Em sua fala, o superintendente destacou a importância do Circuito das Frutas para o Estado e disse que o ministério está à disposição dos fruticultores. Ele convidou o ministro Carlos Fávaro para visitar a produção e disse que o gabinete está providenciando a agenda.

Além de mostrar as uvas premiadas e estimular o consumo, a festa resgata a história da região, colonizada por italianos. Logo na entrada, uma performance com artistas recepcionou as autoridades com cenas e canções típicas dos imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras e acabaram desenvolvendo o cultivo de frutas.

Na festa de Valinhos, Guilherme e Neyde estiveram acompanhados da chefe da regional do Mapa em Campinas, Patrícia Schober. Os três fizeram contato com produtores e lideranças da região e se dispuseram a ajudar no que for possível para que a fruticultura paulista continue prosperando.

O Circuito das Frutas é formado pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. Além das duas festas que se estendem aos próximos finais de semana, outras acontecem a partir de abril.