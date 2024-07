Circuito das Estações 2024: floresça com a Primavera

O Circuito das Estações, maior circuito de corrida de rua do Brasil, abre as inscrições para a etapa Primavera. Esta etapa garante aos participantes a terceira medalha da tão cobiçada mandala do circuito.

O evento reuniu na etapa Outono cerca de 55 mil participantes e 65 mil na etapa Inverno, abrangendo mais de 13 cidades em todo o Brasil, que se repetem nas quatro etapas – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador. Com suas quatro etapas em cada cidade, o Circuito das Estações se consolida como um dos principais motores no combate ao sedentarismo e no incentivo à atividade física, deixando uma marca significativa por onde passa.

Sob o lema “Keep it Simple”, o Circuito das Estações 2024 destaca a beleza da simplicidade na corrida. Cada etapa representa um novo desafio e uma nova meta a ser superada, despertando a paixão pela atividade física em milhares de pessoas. Mais do que um evento de corrida, o Circuito chega ao seu 17º ano de história, sendo o principal responsável por despertar o corredor dentro de cada um.

Além de representar as 4 estações do ano, o evento e um momento de buscar um novo objetivo promovendo o espírito esportivo e diversão, proporcionando uma experiência energizante. Os corredores têm a oportunidade de desfrutar da atmosfera contagiante do evento e de compartilhar momentos especiais com amigos e familiares, criando memórias duradouras. Independentemente do nível de condicionamento físico, o foco é se desafiar, se superar e encontrar prazer na atividade física. O lema do evento, “a menor distância entre dois pontos é um sorriso”, reforça que quem corre no Brasil já participa do Circuito das Estações.

Inscrições abertas para a temporada 2024

As inscrições para a etapa Primavera de Circuito das Estações 2024, já estão disponíveis no site oficial do evento. Não perca a chance de fazer parte desta celebração descomplicada da corrida de rua. Siga-nos nas redes sociais (@o2correbrasil) para atualizações em tempo real.

Datas e cidades

São Paulo

Etapa Primavera: 08/09/2024

Etapa Verão: 15/12/2024

Patrocinadores: Banco Daycoval, Enel, Germed, Heineken 0.0, Lupo Sports, Natural Tea, Serras da Cunha, Unisys, BMA Advogados, YoPRO, Kiss FM

Rio de Janeiro

Etapa Primavera: 22/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Evento realizado via Secretaria de Esporte e Lazer – Governo do Rio de Janeiro

Patrocinadores: Enel, Repsol Sinopec Brasil, 3R Petroleum, BMA Advogados, Claro, CYMI BR, Dasa, Natural Tea, Pottencial, PWC, Servier, State Grd, TAG, YoPRO, BandNews, Band, Transamérica

Belo Horizonte (Circuito Caixa)

Etapa Primavera: 01/09/2024

Etapa Verão: 24/11/2024

Evento apresentado pela Caixa e Governo Federal.

Patrocinadores: Natural Tea, OncoClínicas, TRIO, Bold, White Martins, Decathlon, YoPRO, Transamérica

Evento realizado via Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte – Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.

Brasília (Circuito Caixa)

Etapa Primavera: 01/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Evento apresentado pela Caixa e Governo Federal.

Patrocinadores: SmartFit, Decathlon, Natural Tea, YoPRO, Transamérica

Fortaleza

Etapa Primavera: 22/09/2024

Etapa Verão: 01/12/2024

Patrocinadores: Enel, Ramacon, Decathlon, YoPRO, Chevrolet Serviços Financeiros, Jangadeiro

Evento realizado via Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte – Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.

Recife

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 10/11/2024

Patrocinadores: Pague Menos, Foco, Kibon, White Martins, Decathlon, YoPRO, Shopping Recife, Jovem Pan

Evento realizado via Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte – Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução.

Salvador (Circuito Caixa)

Etapa Primavera: 29/09/2024

Etapa Verão: 15/12/2024

Evento apresentado pela Caixa e Governo Federal.

Patrocinadores: Pague Menos, Kibon, White Martins, YoPRO, Chevrolet Serviços Financeiros, Clube Correio, Transamérica

Evento realizado via Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte – Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução.

Praças licenciadas

Aracaju

Etapa Primavera: 29/09/2024

Etapa Verão: 17/11/2024

Cuiabá

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Goiânia

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

João Pessoa

Etapa Primavera: 29/09/2024

Etapa Verão: 15/12/2024

São Luís

Etapa Primavera: 22/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Teresina

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 01/12/2024

Premiações

Troféus serão distribuídos para os primeiros colocados, nas categorias masculina e feminina, para todas as distâncias.

Inscreva-se

Para se inscrever é fácil, basta clicar no botão de “inscreva-se” no hotsite ou pela Running Land.

O kit do Circuito das Estações é composto por camiseta, eco-bag, garrafinha de vidro personalizada e medalha (entregue pós-prova). Você pode encontrar o kit a partir de R$ 116,10.

Adquira também a sua mandala! Completando as quatro estações, é possível completar a mandala e expor na sua sala de casa! Confira aqui mesmo!

Circuito das Estações Shop

A coleção 2024 do Circuito das Estações está imperdível! Uma linha de produtos exclusivos, com alta tecnologia e conforto para a sua rotina de treinos. Trazendo simplicidade em cada detalhe e elegância em cada peça. Você pode conferir mais informações no site oficial da loja.

Você pode encontrar as camisetas das edições, eco-bag, garrafinhas personalizadas, viseira das etapas, moletom de manga longa personalizado e bolsa do Circuito das Estações.