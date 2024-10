Circuito da série “Bugados” é a nova atração do Shopping Praça da Moça

O circuito de atividades inspirado no universo “Bugados” – série original do Gloob – chega diretamente do mundo dos games para o Shopping Praça da Moça, em Diadema, região do ABC Paulista, com aventuras inéditas e brincadeiras cheias de diversão para a criançada! Em uma estrutura de 104m², os pequenos terão uma experiência imersiva e poderão se sentir ainda mais próximos de seus personagens preferidos. E não para por aí! Vai ser preciso exercitar a criatividade para desvendar os enigmas do Colégio Pirandello, passar pelo Intermundos e chegar à fase final: o Mundo do Videogame, onde terão de decifrar um código para resolver o Bug do jogo.

A atração ficará no local de de 05 a 27 de outubro e é destinada às crianças de 04 a 11 anos, além de contar com uma “Área Família”, para pais e crianças de até 04 anos.

Logo no início do circuito, os pequenos encontrarão a cantina do Colégio Pirandello, local em que receberão um chamado do personagem Mig, através da televisão, pedindo ajuda para restabelecer os mundos e trazer de volta seus amigos que estão presos na última fase. Imersos no jogo, o público precisará usar as dicas do cenário para encontrar a Letrocon – chave que os levará para o próximo nível, o Intermundos.

Atravessando o primeiro portal, um cenário de “pane” no Intermundos fará com que os participantes se dividam para encontrar pistas e consertar o Bug da segunda fase. Após a conclusão da tarefa, eles serão levados ao eletrizante terceiro e último nível do circuito: o Mundo do Videogame. Lá, as crianças precisarão organizar os comandos – que saíram de ordem por conta de um problema no jogo – e, finalmente, salvar Glinda, Neo e Tyron 667 das telas de Storm Kroll.

As crianças e responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras.

SERVIÇO

Circuito “Bugados”

Data: de 05 a 27 de outubro.

Local: Shopping Praça da Moça

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro — Diadema–SP.

Horários: de domingo a sexta das 14h às 20h. Sábados das 12h às 19h30.

Faixa etária: espaço circuito – 4 a 11 anos / espaço baby – 0 a 4 anos

Evento Gratuito.