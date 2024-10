Circuito Cidades Paulistas reúne dois mil corredores em São Bernardo

No último domingo (20/08) cerca de duas mil pessoas participaram da última etapa do Circuito Cidades Paulistas, em São Bernardo do Campo (SP), evento gratuito que teve corridas de 5 e 10 km e uma caminhada de 5 km. A estrutura do evento foi montada nas imediações da Avenida Newton Monteiro de Andrade.

A gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos. A etapa de São Bernardo do Campo do Circuito Cidades Paulistas teve patrocínio de WoodBridge e Coca-Cola FEMSA Brasil.

A WoodBridge é uma empresa canadense com presença em nove países e que oferece tecnologias no uso do poliuretano para aplicações em produtos automotivos, comerciais, recreativos, embalagens, saúde e construção. Já a Coca-Cola FEMSA Brasil é a maior franquia de Coca-Cola do mundo por volume de vendas.

Os corredores e caminhantes chegaram à arena do evento por volta das 6h, às 6h30 uma professora de educação física comandou uma sessão de alongamento e aquecimento e às 7h foi dada a largada. Os percursos foram montados 100% em asfalto, com alguns trechos com subidas.

Pedro Pioli, de 84 anos, não se intimidou com o clima frio e chuvoso em São Bernardo do Campo. “Foi uma manhã ótima, com tempo bom para correr, pessoas animadas e percurso desafiador com subidas”, relata o morador de São Caetano do Sul. “O segredo da longevidade é treinar, não beber, não fumar e ter uma boa alimentação”, completa.

Vandeval Santino veio de Santo André e comenta que gostou do percurso dos 10 km. “Correr essa prova em São Bernardo foi muito bom, a organização foi ótima, o clima ajudou e o importante é manter a qualidade de vida que a corrida traz”, relata o corredor que marcou 43min04.

Deizia Santana participou da caminhada de 5 km e relata a experiência. “Eu me inscrevi por intermédio da minha irmã, que me apoia bastante e achei o percurso um pouco complicado por conta da chuva”, comenta a moradora de São Bernardo do Campo. “Caminho há um ano e meio, eu tinha sobrepeso e tenho conseguido me manter bem”, completa.

José Ramalho Junior fez os 5 km do Circuito Cidades Paulistas em São Bernardo do Campo e já tem planos audaciosos para os próximos meses. “Foi um percurso desafiador por conta das subidas e a organização foi ótima. Comecei a correr em março e estou me preparando para os 15 km da São Silvestre”, completa o representante de Santo André.

Resultados

Nos 5 km masculino, a vitória foi de Kleber Miranda (19min10), seguido por Augusto Favero (19min24) e Vinicius Laurindo (20min26). Já na prova feminina, Carla Braz foi a melhor com 22min57, seguida por Luciana Passos (23min10) e Rosilda Xavier (26min24).

“Eu amo esse percurso, foi uma prova gostosa e corri ao lado de uma amiga até o último quilômetro”, conta Carla. “No final eu consegui abrir para ser campeã e estou muito feliz com esse resultado na minha cidade”, completa a atleta que pretende disputar o Troféu Brasil de Atletismo.

Já o paulistano Kleber Miranda conta que teve um pouco de dificuldade para vencer. “Nunca havia corrido em São Bernardo, esse percurso teve muitas subidas e descidas, mas deu para fazer uma boa prova”, conta o morador do centro de São Paulo.

Nos 10 km masculinos, Giliarde Aquino foi o melhor (38min03), seguido por Weverton Reis (38min36) e Gustavo Lima Brasil (39min10). Entre as mulheres, a vitória foi de Marta Silva (45min36), seguida por Claudineia Maruyama (52min58) e Tássia Bastos (53min05).

O evento em São Bernardo do Campo fechou a edição 2024 do Circuito Cidades Paulistas, que passou por Valinhos, Piracicaba, São Carlos, Itu e Piracicaba antes de desembarcar na cidade do ABC paulista. As fotos oficiais e resultados completos desta etapa estão disponíveis no site circuitocidadespaulistas.com.br/sao-bernardo-do-campo-2024/.

A etapa São Bernardo do Campo do Circuito Cidades Paulistas é uma realização da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com parceria da Secretaria de Esportes e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O patrocínio é de WoodBridge e Coca-Cola FEMSA Brasil.