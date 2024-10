Circuito do BB LAB inicia neste fim de semana com programação aberta ao público

Os fãs mineiros de skate tem destino certo neste fim de semana, 12 e 13, quando acontece a primeira etapa do BB LAB – Laboratório do Skate Brasileiro na Casa LayBack, em Nova Lima (MG). O evento é aberto ao público, que pode solicitar o ingresso gratuitamente aqui.

Plataforma completa para o ecossistema do skate amador, o evento conta com campeonatos das modalidades park e street, além de diversas atividades culturais e educativas, que visam engajar a comunidade do skate e gerar oportunidades para os profissionais da indústria, como fotógrafos, videomakers, narradores, entre outros.

“A atuação do Banco do Brasil no esporte busca o fomento à modalidade e à cadeia de profissionais que atuam na área, a valorização dos atletas e o surgimento de novos ídolos com sustentabilidade, entre outros atributos, e o BB Lab traz um conceito que se conecta com essa estratégia do BB, que é fã e apoiador do skate”, afirma Paula Sayão, diretora de marketing e comunicação do Banco do Brasil.

O público poderá participar de uma ação de live painting, mostrando a conexão entre a cultura do skate e a arte de rua, além de rodas de conversas com temas fundamentais da comunidade, como a importância dos coletivos, das marcas endêmicas e da música, que acontecem já nesta sexta, 11.

No espaço Banco do Brasil, os profissionais de diversas disciplinas da economia do skate terão acesso a uma incubadora de novas talentos, que visa conectar a galera para fomentar oportunidades de trabalho. Ali, eles contarão com infraestrutura para desenvolver seus trabalhos, como tomadas e computadores, fazer networking e criar parcerias com outros profissionais.

Além disso, o local terá um mural onde as pessoas poderão escrever sua profissão, seu contato e seu arroba. Essa é uma forma de divulgação, cooperação e fomentação do trabalho de cada um, uma vez que profissionais poderão encontrar um ao outro, abrindo a possibilidade para parcerias, trabalhos e indicações.

Confira abaixo a programação completa:

Street – Sábado (12/10)

– 9:00 às 11:30 – Eliminatórias masculina

– 12:00 – Intervalo / Projeto social

– 12:30 às 13:45 – Semifinais feminina

– 14:20 às 15:30 – Semifinais masculina

– 16:06 – Final feminina

– 16:55 – Final masculina

– 17:45 – Premiação

– 18:30 – LAB Talk #1 – Skate, Wellness e Rock n Roll – Os macetes de como se manter saudável por quem vive um lifestyle que vai do zero ao cem, com Nilo Peçanha e Pepe Laporte

– 19:10 – LAB Talk #2 – Da cena pra cena: a importância das marcas endêmicas, com Lucas Calais e Paulo Bill

– 19:50 – LAB Talk #3 – Nós por Nós: coletivos e crews fazendo acontecer, com João (Coletivo Skate do Bem), Matheus Vieira (Gelatto) e Francielle Assis (Hip Hop Sem Fronteiras)

– Durante o dia: Live painting

*Todas as talks terão mediação de Larissa Rocha



Park – Domingo (13/10)

– 9:00 às 11:30 – Eliminatórias masculina

– 12:00 – Intervalo

– 12:30 às 13:45 – Semifinais feminina

– 14:20 às 15:30 – Semifinais masculina

– 16:06 – Final feminina

– 16:55 – Final masculina

– 17:45 – Premiação

– Durante o dia: Dinâmica com o projeto social “O Grito” O BB LAB é uma realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e da LayBack. O projeto tem patrocínio do Banco do Brasil e apoios de Rumo Logística, Royal Enfield, Lupo, Dropdead e Fórmica.