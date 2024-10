Circolo Italiano e IED promovem palestra gratuita: “A genialidade da moda italiana”

Para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Circolo Italiano e o Instituto Europeo di Design (IED) realizam a palestra “A genialidade da moda italiana”, no dia 17 de outubro, às 19h30, com Francesco Dessì, uma lenda viva da moda internacional.

Francesco organizou mais de 500 desfiles de marcas renomadas internacionalmente, como Gucci, Saint Laurent, Chanel, Versace, Dolce & Gabbana,Ferragamo, Valentino, Armani, entre outros.

Pela sua visão estratégica, moderna e arrojada, Francesco recebeu o convite das marcas de moda internacionais para expandi-las na China e abriu mais de 15 pontos de vendas privados.

Com a proposta de destacar o valor da memória, trajetória e experiência como instrumento de futuro para as novas gerações da moda, Francesco vai mostrar o passado e futuro da moda italiana, a importância de cuidar da imagem, entre outras dicas. “Sempre me ocupei da moda e da importância de ensinar o que é ser e não apenas parecer”, afirma ele.

Nos anos 60, Francesco iniciou sua carreira em Paris, colaborando com a prestigiosa casa de moda Saint Laurent e tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente a lendária estilista Coco Chanel.

Sua experiência não se limita às passarelas: Francesco desempenhou o papel de diretor de imagem da La Rinascente em Milão, foi consultor para o grupo Coin, para a editora Mondadori e para a Universidade Bocconi. Ele também colaborou nos bastidores do programa de televisão “Domenica In” com Pippo Baudo.

Além da moda, Francesco também se dedica com paixão ao setor de casas e decoração, trazendo sua visão estética e seu gosto refinado para projetos de design de interiores e consultoria em mobiliário.

Entre os vários reconhecimentos, em 1992 ele recebeu o prestigiado prêmio “Caravella d’oro” pela melhor apresentação.

Para Giulia Lavínia Lupo, organizadora do evento, o principal objetivo é fortalecer a conexão cultural entre o Brasil e a Itália. “Atuo como mediadora de projetos culturais junto a instituições italianas no Brasil, como o Consulado Geral da Itália em São Paulo e o Instituto de Cultura Italiana, além de minha trajetória empresarial voltada para projetos artísticos”, afirma Giulia.

Com uma vasta experiência internacional, ela trabalhou em diversas produções cinematográficas, viajando pelo mundo entre 2013 e 2017, colaborando com marcas renomadas como Prada, Moncler e Tod’s, e com profissionais premiados como Spike Lee, Marina Abramovic, Vanessa Beecroft e Milena Canonero.

Desde sua mudança para São Paulo, Giulia também esteve à frente de projetos artísticos para grandes empresas globais, como Decolar, Netflix, Spotify e LinkedIn.

Gianfranco Pisaneschi, Diretor do IED Brasil, comentou sobre a importância desse evento para a instituição: “Trazer o Francesco Dessì ao IED é um privilégio que reforça nossa missão de conectar os estudantes com grandes nomes do design e da moda global. A história e a experiência de Francesco proporcionam uma inspiração inestimável para as novas gerações de profissionais, que poderão aprender com alguém que viveu e transformou a moda ao longo das décadas.”

WORKSHOPS

Nos dias 22, 24 e 30 de outubro, Francesco Dessì realizará três workshops com vagas limitadas, para discutir com os participantes assuntos como: O que não pode faltr no seu guarda-roupa, como receber os convidados em casa e como criar a sua própria personalidade.

“Cada um de nós transmite parte da própria personalidade através do modo de se vestir. Qual impressão você acha que sua roupa de hoje está passando aos outros? A moda faz parte das nossas vidas, tanto de forma consciente quanto inconsciente. Por isso, convidamos você a participar dos workshops para aproveitar ao máximo o impacto que a moda tem na sua vida e na vida de quem te rodeia”, Giulia Lavínia Lupo, organizadora dos encontros.

SERVIÇO

A Genialidade da moda italiana

Palestra de Francesco Dessì, uma lenda viva da moda internacional, com mais de 500 desfiles de marcas renomadas internacionalmente, como Gucci, Saint Laurent, Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Valentino, Armani

Quando: 17 de outubro

Horário: 19h30.

Inscrições gratuitas: https://abrir.link/Vbgxb

Inscrições Workshops:

Dia 22.10 – O que nunca pode faltar no seu guarda-roupa: https://abrir.link/CEoFG

Dia 24.10 – Melhores práticas para receber convidados com estilo: https://abrir.link/HmfLH

Dia 30.10 – Aprenda a expressar sua personalidade através da moda: https://abrir.link/lBvbv

Local: Instituto Europeo di Design (IED), na rua Maranhão, 617 – Higienópolis