Circo Teatro Palombar faz temporada no Sesc Pompeia

em suas raízes no bairro Cidade Tiradentes, extremo da Zona Leste, traz para o palco uma produção que faz um paralelo entre a vida cotidiana de moradores de periferias e o universo do circo contemporâneo. O espetáculo, que já foi apresentado em seu próprio território, passou por uma nova direção artística e agora está realizando sua temporada inédita de estreia em regiões centrais da cidade de São Paulo.

Em Circomuns, o público é convidado a conhecer as histórias de pessoas comuns, como estudantes, motoboys, artistas de rua e eletricistas, que enfrentam as dificuldades da vida com coragem, criatividade e uma boa dose de poesia. O espetáculo revela a força e a beleza da vida cotidiana, onde as adversidades são superadas com sensibilidade, persistência e a sabedoria adquirida através da vivência no território urbano da periferia paulistana.

A montagem é uma verdadeira celebração das culturas urbanas que permeiam o bairro, trazendo referências da pixação, do breakdance e dos sons da cidade, com uma trilha sonora original composta por ritmos como hip-hop. A estética contemporânea do espetáculo reflete a essência da cidade, com a poesia e a arte circense transformando realidades aparentemente comuns em um espetáculo cheio de emoção e ritmo.

Com 12 anos de trajetória, o Circo Teatro Palombar se consolidou como uma das principais companhias de circo da Zona Leste. Seu nome é inspirado na tradição de reforçar os panos do circo com cordas, simbolizando o trabalho coletivo e a resistência, valores que permeiam toda a sua história. A companhia tem se destacado no cenário nacional e internacional, e, ao levar o espetáculo Circomuns para o Centro, reafirma sua proposta de criar uma arte circense que dialoga com a realidade da periferia, ampliando as possibilidades da cultura e da arte no Brasil.

Circomuns é um convite para ver a cidade de uma maneira diferente, celebrando a vida de quem vive e transforma as periferias de São Paulo com sua arte, garra e criatividade.

FICHA TÉCNICA: Coordenação geral e Direção: Adriano Mauriz. Assistente de direção: Marcelo Nobre. Cenário: Marcelo Larrea. Maleta: Eduardo Salzane. Adereços: Coletivo Circo Teatro Palombar. Figurino: Carlos Gardin e Laura Alves. Iluminação: João Alves. Concepção e Produção: Coletivo Circo Teatro Palombar. Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini. Técnica de Som: JP Hecht. Artistas: Anna Karolina, Dinho Dini, Giuseppe Farina, Guilherme Torres, Henrique Augusto, Henrique Nobre, Jessica Silva, Leonardo Galdino, Marcelo Nobre, Paulo Santos, Vinicius Mauricio

SERVIÇO: Espetáculo “Circomuns”

Com Circo Teatro Palombar

Sinopse: Aqui circulam pessoas comuns, trabalhadores anônimos da cidade, cruzam histórias despercebidamente ao nosso olhar mas em uma dessas esquinas do bairro atravessam a sensibilidade de artistas de circo que não se enquadram na dureza cotidiana e buscam transformar instantes da vida em momentos de criação e potência.

Duração: 60 minutos

Classificação Livre

Quando: 14 e 15 de dezembro de 2024 (sábado e domingo)

Horário: 11h e 16h (duas sessões por dia)

Onde: Sesc Pompeia – Teatro

Endereço: R. Clélia, 93 – Água Branca, São Paulo – SP, 05042-000

Informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/circomuns-10/

Ingressos: R$12,00 (credencial plena), R$ 20,00 (meia-entrada), R$40,00 (inteira), Grátis para crianças de até 12 anos de idade

Acessibilidade: sim

Estacionamento: pago no local

Capacidade: 700 lugares