Circo Teatro Palombar faz temporada no Sesc Belenzinho

O espetáculo circense Circomuns, com o Circo Teatro Palombar, faz apresentações no Sesc Belenzinho a partir do dia 10 até 19 de janeiro de 2025, de sexta e sábado às 20h e aos domingos, às 17h30.

Aqui circulam pessoas comuns, trabalhadores anônimos da cidade, cruzam histórias despercebidamente ao nosso olhar, mas em uma dessas esquinas do bairro atravessam a sensibilidade de artistas de circo que não se enquadram na dureza cotidiana e buscam transformar instantes da vida em momentos de criação em potência.

Em Circomuns, o público é convidado a conhecer as histórias de pessoas comuns, como estudantes, motoboys, artistas de rua e eletricistas, que enfrentam as dificuldades da vida com coragem, criatividade e uma boa dose de poesia. O espetáculo revela a força e a beleza da vida cotidiana, onde as adversidades são superadas com sensibilidade, persistência e a sabedoria adquirida através da vivência no território urbano da periferia paulistana.

Concepção do Espetáculo:

O grupo valoriza o trabalho coletivo continuado, a multiplicidade de linguagens e a criação poética periférica. A cada trabalho aprofunda o desenvolvimento de estudos e pesquisas no universo do Circo Teatro. Em 2020 o coletivo se dedica ao treinamento individual de técnicas circenses como mágica, palhaçaria, roda cyr, cubo, manjota e arame, favorecendo a autonomia dos seus integrantes nesses contextos de pandemia.

Nesse período o grupo utilizou a tecnologia para fazer um mergulho profundo na linguagem do circo contemporâneo sem descaracterizar as raízes periféricas do grupo e reconhecendo que sua poética se relaciona ao território onde habitam e criam suas obras mesmo que discutindo de forma remota. Na criação de Circomuns pretende sair da tela do computador para mirar horizontes, levando à cena pequenas fagulhas de Cidade Tiradentes, mas também se apropriando do vídeo como ferramenta. A composição da trilha sonora original será inspirada em sons da cidade e músicas do universo cigano com execução mecânica.

Os cenários devem valorizar os próprios equipamentos circenses com suas dimensões e formas geométricas e ao mesmo tempo criar um espaço urbano onde vidas se cruzam de forma veloz. Os figurinos são inspirados em trabalhadores do cotidiano, porém elevados a posição de artistas. O objetivo é desenvolver um trabalho de circo com identidade própria que privilegie o encontro comunitário além da comunidade das redes sociais.

Ficha Técnica

Coordenação geral e Direção: Adriano Mauriz

Assistente de direção: Marcelo Nobre

Cenário: Marcelo Larrea

Maleta: Eduardo Salzane

Adereços: Circo Teatro Palombar

Figurino: Carlos Gardin e Laura Alves

Concepção e Produção: Circo Teatro Palombar

Elenco: Dini Vasconcelos, Giuseppe Farina, Guilherme Torres, Henrique Augusto, Henrique Nobre, Leonardo Galdino, Marcelo Nobre, Paulo Santos, Vinicius Mauricio

SOBRE O CIRCO PALOMBAR

Palombar era o ato de arrematar com cordas as costuras dos panos que cobriam o circo para reforçá-las e impermeabilizá-las. Muitas vezes essa tarefa era feita de forma coletiva por todos os familiares e artistas que viviam no circo.

Onze anos atrás nascia o Grupo Circo Teatro Palombar como um espaço para o desenvolvimento de seus jovens integrantes como artistas da periferia que transformaram suas vivências em potência criativa. O grupo toma a linguagem do circo com respeito aos mestres que trazem essa arte por gerações nas lonas, tendo como base o estudo do circo, do teatro e da música. A partir daí surge uma maneira própria de fazer circo contemporâneo no Brasil. Hoje o grupo tem o repertório de seis espetáculos e vem consolidando características próprias de produção no atual contexto do circo, sendo a 1ª companhia de circo da Zona Leste de São Paulo a realizar uma viagem internacional.

São treze integrantes que mantém um processo cooperativo e contínuo de pesquisa e criação. Tendo a arte como projeto de vida, além de desenvolver um trabalho de formação de crianças e jovens a partir dos conceitos do Circo Social. Desde sua origem em 2012, os integrantes do Circo Teatro Palombar vêm contribuindo com a formação de crianças e jovens via aulas de circo gratuitas no bairro de Cidade Tiradentes.

Serviço

Espetáculo: Circomuns

Com: Circo Teatro Palombar

De 10 a 19 de janeiro de 2025

Sexta e sábados às 20h. Domingos, às 17h30

Ingressos: R$ 50,00 (inteira); R$ 25,00 (meia-entrada); R$ 15,00 (Credencial Plena)

Vendas no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Local: Sala de Espetáculos II (120 lugares). Duração: 90 min. Classificação: Livre.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700



Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)