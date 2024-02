Circo Khronos prorroga espetáculos no Cantareira Norte Shopping até dia 25 de fevereiro

A magia do Circo Khronos fez tanto sucesso no Cantareira Norte Shopping que prorrogará seus espetáculos no empreendimento até dia 25 de fevereiro. Para quem não pôde assistir, ainda é possível se programar e aproveitar. As apresentações acontecem em diferentes horários e os preços variam conforme o setor, sendo entre R$ 15 e R$ 60, crianças de 2 a 12 anos pagam meia.

O espetáculo é dinâmico e resgata as raízes e os valores da expressão artística do circo em uma estrutura moderna e inovadora, reconhecida mundialmente. No elenco, estão artistas premiados em vários festivais circenses e de diferentes nacionalidades.

Dentre as atrações que divertem e encantam o público, estão: os palhaços que contagiam com sua alegria; equilibristas; contorcionistas; malabaristas, além de apresentações emocionantes, como globo da morte com cinco motoqueiros desafiando a gravidade; dinossauros animatrônicos; um King Kong com cerca de 11 metros de altura com movimentos realistas e um transformer -carro que se transforma em robô.

O Circo Khronos nasceu da união de duas famílias circenses que viajavam pelas Américas desde os anos 50. A partir da experiência adquirida ao longo de 5 gerações, vem reunindo talentos em um grande show movido à música, dança e teatro, em números que mesclam tradição e modernidade.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na bilheteria. No espaço, também há guloseimas e souvenirs para complementar o passeio no circo.

Circo Khronos no Cantareira Norte Shopping

Quando: Até 25 de fevereiro de 2024

Horários e valores:

Terça a sexta-feira às 20h

Sábado, domingo e feriado às 16h, às 18h e às 20h

Setor Prata – R$ 30 a inteira – R$ 15 a meia

Setor Ouro – R$ 50 a inteira – R$25 a meia

Setor Diamante – R$ 60 a inteira – R$30 a meia

– Pagam meia entrada crianças de 2 a 12 anos, estudante que apresentar carteira válida e idoso

Deficiente, não paga ingresso, apenas o acompanhante paga o valor normal

Local: estacionamento do Cantareira Norte Shopping

Ingressos: na bilheteria ou através do site Sympla