Circo do Tirú traz novidade na nova temporada em São Paulo

O circo Abracadabra de Tirullipa continua a todo vapor e de casa nova. Para alegria do público, o artista permanece com o Circo do Tirú na capital paulista, desta vez no Shopping Aricanduva, com uma megaestrutura. O espetáculo, que atraiu milhares de pessoas em 2023 no Anhembi, com presença de celebridades como Tom Cavalcante, Wesley Safadão, Simone Mendes, Eliana e público de todas as idades, é conhecido como o Circo Musical que você nunca viu. E tem mais: Neste ano acontece a estreia do programa do Tirullipa no SBT, direto do circo.

Com sucesso absoluto e querido pelo público, mais uma temporada do espetáculo está em andamento e com novidades: O número de equilíbrio e travessia em bicicletas de Mimito e Scarlet retornam para o show neste fim de semana.

Abracadabra, Circo Musical de Frederico Reder, une tecnologia e interação, com o objetivo de levar o público à outra dimensão. Assim como nos maiores espetáculos musicais do mundo, um dos grandes diferenciais de Abracadabra é sua orquestra que, acompanhada de seus cantores, faz a trilha sonora de todo show ao vivo, trazendo uma experiência única de nível Broadway ao mercado circense brasileiro. “Em muitas línguas, a expressão Abracadabra, quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja: tudo o que a gente fala aqui acontece!”, revela Frederico Reder.

Tirullipa em Abracadabra conta com a presença de mais de vários artistas, entre malabaristas, mágicos, palhaços, acrobatas, bailarinos e músicos. O picadeiro próximo à plateia permite muito mais interatividade com os espectadores.“Fomos a Las Vegas (EUA), assistimos a muitos espetáculos, principalmente Cirque du Soleil, que foi uma inspiração muito grande para nós. É um musical misturado com tudo do circo tradicional e uma roupagem gringa, com pegada da Broadway, porque também buscamos o que eles têm de melhor”, conta Tirullipa.

Com talento de sobra para fazer rir, Tirullipa consegue, sem muito esforço, arrancar gargalhadas daqueles que cruzam seu caminho, inclusive de seus mais de 65 milhões de seguidores nas redes sociais.

NOVA TEMPORADA – SÃO PAULO

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO SHOPPING ARICANDUVA

ENDEREÇO: Av. Aricanduva, 5555 – Aricanduva, São Paulo – SP, 03527-900

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TODOS OS DIAS DAS 10h ÀS 22h.

SESSÕES

SEXTA-FEIRA – 20H30

SÁBADOS E FERIADOS – 17H30 E 20H30

DOMINGOS – 15H00 À 17H30

VALORES

BRONZE – R$ 50,00 (meia entrada) e R$ 100,00 (inteira)

PRATA – R$ 110,00 (meia entrada) e R$ 220,00 (inteira)

OURO – R$ 140,00 (meia entrada) e R$ 280,00 (inteira)

DIAMANTE – R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira)

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 120 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL: uhuu.com – com taxa de serviço

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA

