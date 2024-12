“Circo do Tiru” registra crescimento de audiência e traz Leo Santana no quadro “Em busca de um @” neste sábado (21)

Neste sábado (21), o “Circo do Tiru”, comandado por Tirullipa no SBT, promete mais uma edição de humor e grandes participações. No aguardado quadro “Em busca de um @”, Leo Santana faz uma participação especial numa externa inesquecível, ajudando empreendedores a alavancar suas redes sociais por meio de desafios divertidos. Além dele, o programa contará com Israel Novares, Valesca Popozuda, Sylvia Design, e os parceiros de Tirullipa, Ovelha e Délio Macnamara.

O sucesso do “Circo do Tiru” também se reflete nos números: no PNT (Painel Nacional de Televisão), a atração registrou um crescimento de 5,5% em agosto em comparação com o mês anterior. Na Grande São Paulo, o aumento foi ainda mais expressivo, com 12,4% de crescimento.

Entre os destaques da noite, os quadros “Minha Casa, Minha Dívida”, que coloca endividados para adivinhar atrações circenses e concorrer a prêmios, e “Orgulho da Mamãe”, onde filhos se esforçam para emocionar suas mães e conquistar o júri, prometem trazer risadas e emoções ao público.

O “Circo do Tiru” segue consolidando seu sucesso, misturando humor com atrações inusitadas e convidados de peso, garantindo sempre um programa divertido e para toda a família. Tirullipa, com seu carisma e criatividade, se tornou um dos grandes nomes do entretenimento nacional, levando alegria e entretenimento para milhões de brasileiros todas as semanas.

Fonte: Inteligência de Mercado / BI de Inteligência – Audiência /Kantar IBOPE Media – Instar Analytics – Dados Domiciliares – (Rat%) – Regiões Metropolitanas (15 praças) e Grande São Paulo – junho/24 e agosto/24.