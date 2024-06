Circo do Tiru no SBT deste domingo (30) terá participação de Thullio Milionário e Casca de Bala

Neste domingo, (30) a aventura está garantida no “Circo do Tiru no SBT”. Sob o comando do irreverente Tirullipa, o programa promete levar os espectadores a novos patamares de entretenimento com desafios emocionantes e convidados especiais. Com a presença do fenômeno da música Thullio Milionário, que se juntará a Casca de Bala, Tirullipa os convida para um desafio eletrizante a mais de 1.500 metros de altura. Não faltarão risos e adrenalina neste encontro único!

Além de Thullio, o “Circo do Tiru” trará outras atrações especiais que são sucesso no programa “É Tudo Nosso” do SBT. Entre elas estão: Benja, Jorginho Beach Tenis e Mano, além do talentoso cantor Ovelha, cada um trazendo seu carisma e talento para enriquecer ainda mais a experiência do público.

Entre os quadros, destacam-se “Minha Casa, Minha Dívida”, onde duplas endividadas competem para quitar seus débitos e “Orgulho da Mamãe”, em que competidores são apresentados por suas mães e realizam números perante um júri, concorrendo ao prêmio de mil reais e a faixa de “Orgulho da Mamãe”, além de uma homenagem especial.

O Circo do Tiru vai ao ar todos os domingos, a partir das 18h pelo SBT. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, Tirullipa leva a magia do circo para as telinhas em um programa que diverte toda a família com brincadeiras, jogos, conversas e convidados especiais.