“Circo do Tiru” no SBT cresce em audiência e conquista o público aos sábados

O programa “Circo do Tiru”, exibido aos sábados às 18h no SBT, tem se firmado como um dos grandes sucessos da emissora. Em agosto, a atração apresentada por Tirullipa, o palhaço mais seguido do mundo no Instagram, registrou um crescimento de 5,5% no PNT (Painel Nacional de Televisão), comparado ao mês anterior. Na Grande São Paulo, o aumento foi ainda mais expressivo, atingindo 12,4%, consolidando o programa como uma das principais opções de entretenimento familiar no fim de semana.

Com quadros inovadores e muito humor, o “Circo do Tiru” já recebeu grandes nomes da música e do entretenimento, como Nattan, Leo Santana, Grelo, Valesca Popozuda, Fabiana Karla, Dodô Pixote e Latino. A diversidade de atrações e convidados tem garantido momentos únicos e divertidos para o público.

Entre os destaques do programa estão quadros como “Em busca de um @”, onde empreendedores participam de desafios que prometem aumentar suas redes sociais; “Minha Casa, Minha Dívida”, que coloca endividados em uma competição de adivinhação de atrações circenses por prêmios; e “Orgulho da Mamãe”, em que filhos se dedicam a emocionar suas mães para conquistar o júri. Esses e outros quadros têm levado risadas e emoção a quem assiste.

O “Circo do Tirú” segue consolidando seu sucesso, mesclando humor, atrações inusitadas e convidados de peso, com Tirullipa à frente, garantindo um show divertido e envolvente para toda a família, todas as semanas.