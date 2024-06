Circo do Tiru conquista vice-liderança de audiência e atinge maior ibope desde estreia

O “Circo do Tiru”, programa de entretenimento no SBT comandado por Tirullipa, um dos maiores comediantes do Brasil e palhaço mais seguido no mundo no Instagram, atingiu um feito histórico em sua trajetória. No episódio de ontem (02) o programa conseguiu garantir a vice-liderança na audiência, por impressionantes 40 minutos.

Com uma média de audiência de 4.7 e pico de 5.7 este é o maior índice já registrado pelo “Circo do Tiru” desde sua estreia em março.

A conquista reforça não apenas a popularidade do programa, mas também a habilidade de Tirullipa em cativar e entreter o público brasileiro, levando pela primeira vez na história da televisão a magia do circo. Com um humor único, uma equipe talentosa, brincadeiras, jogos, conversas e convidados especiais, o “Circo do Tiru” continua a se destacar como uma das principais opções de entretenimento na TV aberta, prometendo sempre surpreender e divertir toda a família.