Circo di SóLadies|NemSóLadies promove Oficina e Grupo de Estudos sobre Palhaçaria Feminista 

Em 2024, o Circo di SóLadies|NemSóLadies ( @circodisoladies ) celebra dez anos de história. E para marcar essa comemoração, o grupo, que tem se destacado por sua forte atuação nas redes sociais (Instagram e Facebook), promete uma série de novidades ao longo dos próximos meses.

Compartilhando o método de trabalho e pesquisa artística que tem guiado essa trajetória, nos dias 13, 20 e 27 de setembro de 2024 (sextas-feiras), das 14h às 17h, o grupo promove a Oficina Palhaçaria e Comicidade Feminista, no Cita Espaço Cultural, que fica na Rua Aroldo de Azevedo, 20, no Jardim Bom Refúgio, na Zona Sul de São Paulo (SP). Serão oferecidas 20 (vinte) vagas gratuitas e as inscrições podem ser feitas através do link.

Destinadas a todas as pessoas interessadas na temática, com idade a partir de 18 anos, a ação tem por objetivo o fomento, a multiplicação e difusão da comicidade e palhaçaria feminista. Para participar, não é necessário ter qualquer tipo de experiência prévia ou conhecimento específico.

“Para nós, o riso, quando orientado à reflexão, se torna uma importante ferramenta para afirmação da autoestima e reconhecimento da potência das mulheres e dissidências de gênero. Ao longo de nossa trajetória, fomentamos a discussão acerca do machismo naturalizado no cotidiano, alcançando pessoas de diferentes gerações, mas ainda se faz necessário redobrar a atenção para esta questão. Por isso, celebramos dez anos revisitando o passado dessa trajetória, mas apontando para um futuro que pede um olhar cada vez mais atento à realidade da desigualdade de gênero”, comenta o Circo di SóLadies | Nem SóLadies.

O resultado da oficina será apresentado em uma Mostra de Cenas no dia 28 de setembro (sábado), às 16h, com entrada gratuita, no Espaço Cultural CITA.

E para as pessoas interessadas em dar continuidade e multiplicar a pesquisa em comicidade e palhaçaria feminista, no dia 30 de setembro de 2024 (segunda-feira), das 19h às 22h, o Circo di SóLadies | Nem SóLadies promove o primeiro encontro do Grupo de Estudos sobre Palhaçaria e Comicidade Feminista, que será realizado na Sede Circo di SóLadies, que fica na Rua Pedro Soares de Almeida, 55 – loja 4 – Vila Anglo – Zona Oeste – São Paulo – SP.

Serão oferecidas 10 (dez) vagas presenciais e 100 (cem) vagas online gratuitas. Para participar é necessário se inscrever através do link. O grupo é aberto a profissionais das artes cênicas, pesquisadoras, artistas e público interessado. Não é obrigatória a participação na oficina anterior de palhaçaria e comicidade feminista.

As ações fazem parte do projeto “Dez Anos de Palhaçaria Feminista” contemplado no edital Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal .

Com uma equipe formada por profissionais majoritariamente mulheres e pessoas transgêneras, inclusive nas funções técnicas – área, frequentemente composta somente por homens cisgêneros, o projeto aposta na valorização da diversidade e no combate à desigualdade de gêneros.

Há uma década o Circo di SóLadies|NemSóLadies, grupo que é formado por duas mulheres cis, Kelly Lima e Verônica Mello, e uma pessoa transmasculina, Theo Oliveira, vem utilizando a arte e uma ampla pesquisa sobre o tema para gerar reflexão e contribuir para a autoestima de mulheres e pessoas gênero-dissidentes.

Acompanhe a agenda completa do projeto em: www.facebook.com/circodisoladies, www.instagram.com/circodisoladies e circodisoladies.com.br

Serviço: Oficina e Grupo de Estudo “Dez Anos de Palhaçaria Feminista”

Com Circo di SóLadies | Nem SóLadies

Oficina Palhaçaria e Comicidade Feminista

Sinopse: Em um mundo que sempre nos cobra o acerto, a precisão e a constância, o estudo da palhaçaria convida a respirar com menos pressão e adentrar no imenso e criativo universo do erro, do ridículo e da fragilidade humana. Com a palhaçaria feminista mergulhando na criatividade, sempre iremos buscar novos caminhos para o encontro. Vamos abrir espaço para o diálogo entre os jogos de palhaçaria e os estudos feministas a fim de descobrir que nossas fraquezas e inseguranças são pérolas preciosas para a cura pessoal e a transformação.

Onde: Cita Espaço Cultural – R. Aroldo de Azevedo, 20 – Jardim Bom Refúgio, Zona Sul – São Paulo – SP

Faixa etária: a partir de 18 anos. Grátis.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczN_0TGU-xEOfsy02gePdYGMvV9o0jkrGJci3fxUZ9KXbtPg/viewform

Público: para todas as pessoas com ou sem experiência em palhaçaria, a partir de 18 anos.

Quantidade de Vagas: 20

Quando: 13, 20 e 27 de setembro de 2024 (sextas-feiras) – Horário: das 14h às 17h

Apresentação – Mostra de Cenas: 28 de setembro de 2024 (sábado) – Horário: 16h. Grátis. Classificação: 18 anos

Capacidade: 30 pessoas

Acessibilidade: Sim. Não possui estacionamento.

Grupo de Estudos sobre Palhaçaria e Comicidade Feminista

Sinopse: O que feminismo, palhaçaria e comicidade podem ter em comum? Como uma teoria pode ser aliada da outra nos processos de transformação e ação propriamente dita? Com intuito de dar continuidade e multiplicar a pesquisa em comicidade e palhaçaria feminista realizada pelo grupo há mais de 10 anos, o Circo di SóLadies | Nem SóLadies está promovendo grupos de estudos com encontros mensais, abertos a profissionais das cenas, pesquisadoras, artistas e público interessado.

Onde: Sede Circo di SóLadies (Vila Anglo) – Endereço: Rua Pedro Soares de Almeida, 55 – loja 4 – Vila Anglo – Zona Oeste – São Paulo – SP

Quando: 30 de setembro de 2024 (segunda-feira) – Horário: das 19h às 22h

Grátis – Classificação Livre.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjulHkjZg8smhILAudsZ3q8B1z68N9YRCUeHRx7z8APIFDlQ/viewform

Quantidade de Vagas: 10 vagas presenciais / 100 pessoas no online