Circo, dança, teatro e shows integram a programação dos Centros Culturais em novembro

Peças de teatro, apresentações de circo e números de dança fazem parte da programação dos Centros Culturais neste mês de novembro. Os espetáculos contemplam o público adulto, como Antes do Presente, em cartaz no Centro de Referência da Dança, no Centro Histórico, entre os dias 6 e 9 e, na sequência, de 13 a 16, sempre às 19h. Durante a exibição, a companhia Artesãos do Corpo leva ao palco um mergulho no universo da arqueologia.

A feira criativa Boogie Week é a atração do Tendal da Lapa, na Zona Oeste, em 20 de novembro, das 10h às 21h. O evento será realizado na área externa, galpão e teatro do equipamento.

A Boogie Week nasceu em 2016, após um mapeamento global dos principais festivais de cultura negra, que incluiu países como a África do Sul, Estados Unidos e América Latina. A análise foi além da curadoria artística, focando também na estrutura técnica e na experiência do público, sempre com a intenção de garantir que as pessoas negras também se sintam respeitadas e celebradas. Hoje em sua quarta edição, a Boogie Week cresce e trabalha para ser um espaço de construção de futuros, com iniciativas como o Boogie Empreende – um programa de formação para empreendedores que expõem na Feira – e o Summit: Caminhos Possíveis, que conecta jovens estudantes a figuras admiradas na sociedade. Com bate-papos, espaços de acolhimento e uma programação que inclui atividades infantis, o festival é uma construção coletiva e comprometida com o futuro.

As crianças poderão se divertir no Teatro Leopoldo Fróes do Centro Cultural Santo Amaro, localizado na Zona Sul, com o show circense Pés na Estrada. A trama, que será apresentada às 10h de 21 de novembro, tem em seu elenco os palhaços Casimira, Bob e Lu, que utilizam objetos inusitados e brincadeiras para chamar a atenção dos pequenos.

