Circo da Galinha Pintadinha chega em Americana para shows na FIDAM

A Galinha Pintadinha e a trupe do “Circo da Galinha” estão em Americana, interior de São Paulo, na próxima semana para algumas apresentações na cidade. Sempre inovando com projetos para toda a família, a turma do galinheiro mais amado do mundo vai rodar o país com o espetáculo que é uma verdadeira aventura.

Em sua última semana, dos dias 06 à 09 de junho, no espaço FIDAM, o “Circo da Galinha” já passou por Itu/SP e agora está em Americana, onde se une à mais tradicional família circense – a família Garcia, oferecendo uma experiência única, com músicas que todo mundo ama, fazendo uma verdadeira imersão no mundo dos personagens e na magia do circo.

Os ingressos para o “Circo da Galinha” estão à venda no site da Showpass ou na bilheteria do local e custam de R$40 a R$80. As apresentações acontecem quinta-feira (06) e sexta (07) com sessões às 19h30, sábado (08) e domingo (09) às 15hs, 17hs e 19hs. O espaço FIDAM (Feira Industrial de Americana) está localizado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 200 – Jardim Santana- Americana-SP.

A Rainha do YouTube, também conhecida como Popó, é considerada um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, a marca se mantém em altano Brasil e fora dele, com constantes lançamentos e projetos que inovam a comunicação e auxiliam no aprendizado infantil.

Circo da Galinha Pintadinha

Quando: quinta-feira, 06 de junho | sexta-feira, 07 de junho | sábado, 08 de junho e domingo, 09 de junho

Onde: FIDAM (Feira Industrial de Americana) – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200 – Jd. Santana – Americana/SP

Informações e ingressos: www.showpass.com.br