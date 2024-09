CIPF podem ser retiradas na Secretaria de Assistência de Ribeirão Pires

Pessoas com fibromialgia residentes em Ribeirão Pires que efetuaram cadastro para emissão da Carteirinha de Identificação para Pessoa com Fibromialgia (CIPF) já podem efetuar a retirada do documento na sede da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social (localizada à Rua Conde de Sarzedas, 333 – Jardim Pastoril).

O documento é resultado da Lei Municipal nº 6.872, de 6 de julho de 2023, que visa garantir atenção integral, pronto atendimento, prioridade no atendimento e no caso de serviços públicos e privados, em especial na área de saúde, educação e assistência social.

Ao apresentar a carteirinha, a pessoa diagnosticada com fibromialgia tem mais chances de receber o tratamento adequado em consultas médicas, uma vez que o médico terá uma noção mais clara da gravidade da condição. Além disso, a carteirinha pode garantir benefícios em locais públicos, como vagas de estacionamento reservadas ou acesso prioritário em filas, e em viagens, como descontos em passagens e hospedagem.

Para efetuar o cadastro, o morador deve preencher o formulário através do link: https://bit.ly/CarteirinhaFibromialgiaRP ou pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital (disponível para dispositivos Android e iOS). Entre os documentos necessários estão: laudo médico que comprove a condição de fibromialgia; foto de rosto com fundo branco; RG, CNH ou outro documento equivalente; CPF, carteirinha do SUS e comprovante de endereço do beneficiário; além disso, são exigidos documentos do representante legal, como RG, CNH ou outro documento equivalente, CPF e documento que comprove que é representante legal (procuração, tutela ou curatela).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4828-1900 ou pelo WhatsApp (11) 97379-4926.