Cinzas de entes queridos podem se transformar em joias como diamante

Por meio de entrevista recente, a ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flávia Soares, disse que transformou parte das cinzas dele em um diamante. Essa é uma forma delicada, contemporânea e bonita de ressignificar o luto, que faz com que as pessoas enlutadas mantenham a memória e a presença de seus entes queridos de uma maneira harmoniosa.

No caso de Jô Soares, a joia foi confeccionada na Holanda. Mas, no Brasil, há empresas específicas que oferecem o serviço como é o caso da OSSEL Assistência, uma empresa com 36 anos de experiência no mercado funerário em São Paulo – com forte atuação em Sorocaba, Grande ABC, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Capital Paulista e Grande São Paulo. A marca possui linha exclusiva de joias feitas com alta tecnologia, que transforma cabelos, pelo de pets e cinzas de entes queridos e animais de estimação em diamantes e cristais de alta qualidade.

Divulgação

A peça é produzida em parceria com empresas especializadas que utilizam tecnologia avançada para criar adornos únicos e significativos. “O objetivo de lançar essas joias é oferecer mais uma forma de apoio às pessoas que estão passando pelo luto. Cuidar das famílias é parte do nosso DNA e, sem dúvida, essa linha é mais um recurso para dar um novo significado à perda”, afirma César Marchetti, presidente da OSSEL. As joias personalizadas estão disponíveis a todos, sejam associados ou não.

O lançamento desta linha de joias é mais um dos muitos serviços da OSSEL que visam dar outro sentido a da saudade e deverá ser ampliado e potencializado com o lançamento de um velório conceito em Sorocaba, denominado Espaço Millennium, que trará essa e muitas outras novidades tecnológicas.

Há um ano, a empresa lidera o projeto “Mãos que Acolhem” em parceria com o Instituto Soul Laços, especializado em terapias, saúde e psicanálise. O objetivo é proporcionar uma perspectiva diferente para a dor da despedida, oferecendo encontros gratuitos toda primeira quarta-feira de cada mês no espaço da OSSEL Assistência (Avenida Goiás, 459, bairro Santo Antônio, em São Caetano, na Região Metropolitana de São Paulo, com início às 19h30).

Divulgação

Outro recente serviço é a sala de imersiva, 100% digital e tecnológica, onde imagens que são escolhidas pela família são projetadas nos quatro cantos da sala, sincronizado com músicas, tudo em 4D para o momento da despedida – um conceito de homenagem inovador no Brasil, mas bastante conhecido nos Estados Unidos e países da Europa.

Interessados nas joias e cristais, podem ter mais informações pelo número (15) 99803-2893.