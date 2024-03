Cintia Abravanel apresenta “Universo Cromático” no Golden Square Shopping

A artista plástica Cintia Abravanel escolheu a região do Grande ABC para inaugurar sua nova exposição. A partir de 20 de março, o Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, recebe a mostra “Universo Cromático”, que fica aberta ao público até 12 de maio, enriquecendo o cenário cultural da região.

Com uma carreira multifacetada, Cintia, que já é reconhecida como uma das maiores produtoras teatrais, se destaca também nas artes plásticas. “Essa exposição representa um marco importante na minha jornada, onde deposito em cada tela, em cada instalação, uma parcela de meus sentimentos e é sempre bom compartilhá-las com o público. A cada leitura que fazem, me sinto inspirada em saber que de alguma forma o meu trabalho toca as pessoas”, revela a artista.

O acervo que compõe a exposição no Golden Square Shopping inclui mais de 35 obras, entre telas e duas instalações de grande porte, denominadas “Sou Eu” e “Renascimento”, ambas com cerca de 2 metros de altura. As obras, conhecidas por suas cores vibrantes e formas geométricas, são um testemunho do talento e da evolução constante de Cintia como artista.

Localizada no piso L2 do shopping, a exposição, que é gratuita, não só oferece uma oportunidade ímpar de apreciação artística, mas também promove a interação com o público mais jovem. Às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, no horário das 12h às 20h, o público pode também conferir atividades lúdicas destinadas às crianças. As atividades incluem réplicas das obras expostas, permitindo que os pequenos visitantes explorem sua criatividade e imaginação.

A mostra não apenas solidifica o trabalho de Cintia Abravanel como uma figura em ascensão no panorama artístico brasileiro, mas também reforça o compromisso do Golden Square Shopping com a cultura e a educação, proporcionando uma experiência enriquecedora para visitantes de todas as idades.

Para Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square, o shopping hoje se tornou um lugar de encontro e experimentação, por isso é cada vez mais importante investir em uma agenda cultural diversa.

“Temos um canal aberto com nossos clientes e cada vez mais nossas pesquisas apontam o crescimento na demanda por opções de lazer, entretenimento e cultura que seja de fácil acesso para quem reside ou frequenta a região”, explica o executivo. “Além suprir uma necessidade da nossa comunidade, acreditamos que essa exposição é uma iniciativa que valoriza a arte brasileira e aproxima as pessoas desse mundo que é tão rico”.

Serviço:

Mostra “Universo Cromático”

Quando: De 20 de março a 12 de maio

Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Local: Piso L2 (Próximo à loja Petz)

Valor: Gratuito. A entrada para as atividades destinadas a público infantil acontecerá por ordem de chegada.

Golden Square Shopping – Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo