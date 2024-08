Cinépolis Iguatemi Alphaville oferece meia-entrada para todos nas quartas-feiras

O Iguatemi Alphaville e a Cinépolis têm uma iniciativa especial para quem adora cinema. A “Quarta Cinépolis” proporciona um benefício exclusivo: todas as quartas-feiras, é possível aproveitar a magia do cinema com meia-entrada em todas as salas e sessões (exceto em feriados e pré-estreias).

A promoção é válida para todas as pessoas. Para usufruir, basta fazer parte do Clube de Vantagens Cinépolis, serviço gratuito que oferece benefícios exclusivos. O cadastro pode ser realizado de forma simples no site oficial da Cinépolis ou diretamente na bilheteria do cinema no Iguatemi Alphaville.

Além do desconto nos ingressos, um combo especial para tornar a experiência ainda mais completa está disponível. O “Combo Quarta Cinépolis” inclui uma pipoca média e uma bebida de 500ml por R$ 24,90. Uma boa pedida para curtir os melhores filmes na companhia de amigos e familiares.

Serviço: Quarta Cinépolis Iguatemi Alphaville

Data: todas as quartas-feiras (exceto feriados e pré-estreias)

Local: Cinépolis Iguatemi Alphaville

Cinépolis Iguatemi Alphaville Ingressos: meia-entrada em todas as salas e sessões (salas tradicionais, VIP e Júnior) mediante cadastro no Clube de Vantagens Cinépolis (inscrição gratuita).

Combo promocional: 1 pipoca média + 1 bebida de 500ml por R$24,90.