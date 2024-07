Cinemetrô chega à estação República da Linha 3-Vermelha

Após duas semanas de exibição na estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha), o projeto Cinemetrô chega à estação República nesta segunda-feira (22). As sessões ocorrem das 15h às 21h, e ficam disponíveis até o dia 5 de agosto.

A novidade fica por conta da inserção do documentário Garrincha: Alegria do Povo, na programação. O filme conta a trajetória do ídolo brasileiro conhecido como “anjo das pernas tortas”. Aliado ao filme O Pai do Gol, que também estará em exibição, é uma grande oportunidade para o público apaixonado por futebol.

O roteiro também seguirá disponibilizando filmes infanto-juvenil, como A Baleia Mágica, O Menino que Sabia Voar e Meu Nome é Maalum. No intervalo desses filmes, serão exibidos vídeos curtos, contando histórias dos 50 anos de operação do Metrô, que será completado em setembro.

A estação contará com uma sala de cinema com 40 bancos confortáveis e até pipoca, garantindo experiência completa e a diversão das famílias. Os locais também terão atendentes para tirar dúvidas dos expectadores e interessados em acompanhar as sessões.

O projeto faz parte do “Férias no Metrô”, que disponibiliza aos passageiros uma série de atividades culturais entre julho e agosto, e faz parte das comemorações dos 50 anos da empresa.

PROGRAMAÇÃO:

Estação República

De 22 de julho a 5 de agosto – das 15h às 21h