O SuperShopping Osasco convida as famílias para mais uma edição do CineMaterna. Desta vez, a Kinoplex exibe A Menina e o Dragão em uma sessão voltada para garantir o bem-estar e acolhimento das mamães e seus bebês. Durante a exibição, a sala é levemente iluminada e com volume reduzido. Além disso, a sessão conta com ar-condicionado em uma temperatura mais amena e trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos.

“Estamos muito felizes em trazer mais uma sessão do CineMaterna. Nos sentimos honrados em proporcionar uma programação de entretenimento que pensa, com carinho, em todos os integrantes da família. O bem-estar do nosso público é sempre nosso maior objetivo.”, diz Karina Aono, Coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

O CineMaterna acontece no dia 1º de outubro, às 14h, na Kinoplex – 3º Piso do empreendimento. Desta vez, o filme escolhido é A Menina e o Dragão, ambientado na China Antiga, e conta a história da menina Ping em uma jornada para encontrar os últimos dragões existentes. Para tornar a experiência ainda mais especial, o shopping oferece uma cortesia para as primeiras 10 famílias com bebês de até 18 meses. Para conferir o regulamento, basta acessar o site do projeto: https://cinematerna.org.br/.

CineMaterna no SuperShopping Osasco

Data: 1º de outubro

Horário: 14h

Local: Kinoplex

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco