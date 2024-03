Cinematerna no Grand Plaza tem agenda com novo horário

Pais e responsáveis por crianças de até 18 meses que querem apreciar um bom filme no cinema com comodidade e sem preocupação, se preparem, o Cinemark do Grand Plaza e a ONG Cinematerna prepararam uma sessão adaptada especialmente para as famílias.

Neste mês, a estreia do título “Bob Marley: One Love”, que conta a história de superação do cantor e compositor jamaicano Bob Marley até se tornar um dos o músicos mais famosos do mundo, pode ser conferida no dia 13. Todos os filmes e horários disponíveis podem ser encontrados no site do Cinematerna.

“A parceria com o Cinematerna vai além de uma programação que oferecemos no Grand Plaza. A iniciativa serve de incentivo para que as famílias possam aproveitar cada momento e a companhia de seus pequenos com o apoio de um ambiente totalmente preparado para que todos se sintam à vontade e acolhidos”, explica Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Serviço:

Cinematerna no Grand Plaza

Onde: Sala 7 – Cinemark Grand Plaza (Av. Industrial, 600)

Filme: Bob Marley: One Love

Tipo: Dublado

Data: quarta-feira, 13/03

Sessão: 14h10

Classificação: 16 anos