CineMaterna do Atrium Shopping oferece sessão do sucesso ‘Meu Malvado Favorito 4’

Nesta quarta-feira, 7, o Atrium Shopping recebe na sessão mensal do CineMaterna o sucesso de bilheteria ‘Meu Malvado Favorito 4’, animação da Universal Pictures, e traz a oportunidade para mamães e papais aproveitarem um cinema com seus bebês, com diversão garantida para todos.

Além de enfrentar os desafios da paternidade, com a família maior graças à chegada de Gru Jr., Gru também precisa lidar com as ameaças de uma nova dupla de vilões. A saga com a família, suas missões como agente da Liga Antivilões e os Mega Minions garantem boas risadas e explicam o grande sucesso nas telonas.

O CineMaterna é atração fixa no Atrium Shopping e oferece às mães e pais com bebês de até 18 meses maior conforto e segurança na hora de assistir um filme. A próxima sessão está marcada para o dia 7 de agosto, às 14h10. Para presentear os clientes, o empreendimento oferece para as primeiras 10 mães que chegarem ao cinema, uma cortesia especial para a sessão. Demais mães e acompanhantes podem adquirir seus ingressos diretamente na bilheteria.

Pensando em proporcionar uma grande experiência para a família, o ambiente é todo preparado para receber esse público e atender qualquer tipo de situação com os pequenos durante o filme. O ar-condicionado é mais suave e o som é mais baixo, o espaço conta ainda com estacionamento de carrinhos, tapete de EVA e almofadas no chão para quem quiser curtir com o bebê por ali, além de trocador de fraldas dentro da sala e luz levemente acesa para garantir que todos consigam acompanhar o filme e o pequeno, sem perder nenhum detalhe.

O filme escolhido para o CineMaterna é definido por uma enquete e divulgado no portal da ONG (cinematerna.org.br).

Sessão CineMaterna no Atrium Shopping

Data: 07 de agosto

Horário: 14h10

Filme: Meu Malvado Favorito 4

Mais informações: cinematerna.org.br