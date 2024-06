Cinema do Suzano Shopping tem promoção de ingressos a R$ 12

Quem não abre mão de uma boa sessão de cinema vai gostar da promoção da rede Centerplex, com salas no Suzano Shopping. Até o dia 19 de junho, o ingresso sai a R$ 12, de segunda-feira a sexta-feira, em todas as salas 2D e 3D, exceto as sessões especiais, Sessão Azul e sala Vip.

“Bora Pro Centerplex” é o mote da campanha em todos os complexos da rede, incluindo o cinema do centro de compras e lazer suzanense, para cativar os amantes das telonas e de experiências cinematográficas de alta qualidade.

Dá para reunir a família, os amigos, e ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz, como “Furiosa: uma saga Mad Max”, “Planeta dos Macacos: o reinado”, “Meu sangue ferve por você”, “Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban: 20º aniversário”, “Garfield: fora de casa”, além de lançamentos que estarão chegando nos próximos dias.

Para saber mais sobre a programação e horários, consulte o site do centro de compras e lazer (suzanoshopping.com.br), assim como o endereço eletrônico do cinema (www.centerplex.com.br).