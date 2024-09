Cinema & Café exibe “As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz” em Diadema

Celebrando o Cinema Brasileiro, anunciamos a exibição do filme “As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz” que vai participar do projeto Cinema & Café no Teatro Clara Nunes, com exibição do curta metragem e bate papo com um cafezinho no final.

Divulgação

Filme: As Maiores Atrizes Dos Estúdios Vera Cruz

Direção: Diaulas Ullysses

Sinopse: Historia de duas atrizes que atuaram como figurantes em filmes nos Estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz; elas vivem sonhando com os tempos áureos de outrora. No meio dos conflitos de trabalho e arte entre as duas, vão encontrar o Índio Tibiriçá, o Candinho, Cinema – a rainha dos estúdios para poderem iluminar esses artistas e técnicos que nunca são lembrados. Nessa caminhada, essas atrizes descobrem o verdadeiro valor do oficio de ser artista, que lhes permitiram vivenciar dias glamorosos do cinema nacional.

Serviço: As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz

Quando: Quarta-feira, dia 25 de Setembro de 2024.

Horário: Às 19h30.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes Rua Graciosa, 300 – Centro – Diadema – SP

Quanto: Gratuito.