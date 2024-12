Cinema Brasileiro retorna ao palco do Oscar com ‘Ainda Estou Aqui’

Nesta terça-feira, dia 17, o Brasil voltou a ser mencionado nas discussões sobre o Oscar, um feito que não ocorria desde 2008. A produção intitulada ‘Ainda Estou Aqui’, dirigida por Walter Salles, foi incluída na pré-lista para a categoria de Melhor Filme Internacional, marcando o fim de um jejum de 16 anos para o cinema brasileiro.

A última vez em que o país foi reconhecido nesta categoria foi em 2008, quando ‘O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias’, de Cao Hamburger, constou na lista de pré-selecionados. Embora aquele filme não tenha avançado para a seleção oficial e o Brasil tenha ficado sem representatividade na cerimônia, as expectativas são diferentes para 2025.

De acordo com veículos especializados como The Hollywood Reporter, Variety e The New York Times, ‘Ainda Estou Aqui’ está entre os favoritos para a indicação ao prêmio. O crítico e pesquisador Waldemar Dalenogare observa que “a disputa por Melhor Filme Internacional deste ano começa com duas vagas em aberto”, enquanto outros três títulos parecem ter suas posições garantidas.

O produtor Rodrigo Teixeira compartilha otimismo: “Acredito que seremos indicados. Nosso filme, junto com ‘Emilia Pérez’ da França e ‘The Seed of the Sacred Fig’ da Alemanha, são os principais destaques internacionais do ano”.

A produção, estrelada por Fernanda Torres, destaca-se pela combinação de uma sólida presença internacional e uma campanha bem estruturada. O filme teve sua estreia no prestigiado Festival de Veneza em 2024, onde recebeu elogios e conquistou o prêmio de Melhor Roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Juliana Sakae, especialista em campanhas para filmes independentes, enfatiza a importância da visibilidade em festivais renomados: “Quando um filme é exibido em um festival respeitado e recebe reconhecimento, isso agrega valor e gera interesse”. Este ano, foram submetidas 89 produções internacionais à categoria.

A visibilidade adicional é proporcionada por uma exibição programada nas cidades de Nova York e Los Angeles a partir de janeiro de 2025, seguida pela estreia nos cinemas brasileiros em fevereiro. Essa estratégia é crucial para garantir que o filme alcance o público e os votantes do Oscar.

A presença de uma distribuidora robusta também é um fator determinante no sucesso das campanhas para o Oscar. Teixeira destaca o papel fundamental da Sony Pictures Classics na promoção do filme desde sua aquisição durante o Festival de Cannes. O apoio logístico dessa distribuidora tem possibilitado uma campanha mais eficaz e menos onerosa.

A equipe do filme está engajada em promover ‘Ainda Estou Aqui’ por meio de sessões especiais e eventos em festivais internacionais. O produtor ressalta: “O primeiro passo é garantir que o filme seja visto; estamos organizando sessões e disponibilizando a obra na plataforma do Oscar”.

Além das tentativas para garantir uma indicação ao prêmio principal, a equipe também almeja reconhecimento em outras categorias relevantes, como Melhor Edição e Melhor Diretor.

Sakae explica que as campanhas ao Oscar envolvem altos custos devido à necessidade de publicidade constante em revistas e jornais especializados durante a temporada de premiações. “Um único anúncio pode custar milhares de dólares, e é preciso um investimento contínuo”, afirma ela.

Dalenogare complementa que esta campanha representa a maior mobilização já realizada no Brasil para conquistar uma indicação ao Oscar. O impacto desse esforço vai além do prêmio; ele visa ajudar toda a indústria cinematográfica brasileira a ganhar destaque globalmente.

Ainda que haja críticas sobre a forma como o Oscar valoriza os filmes internacionais, Sakae enfatiza que o reconhecimento pode abrir portas valiosas para cineastas brasileiros e futuras produções. “Países como Argentina e Polônia já entenderam isso muito bem; é hora do Brasil seguir esse caminho”.

No entanto, independentemente do resultado final da premiação, Rodrigo Teixeira expressa orgulho pelo reconhecimento já alcançado: “Isso mostra que estamos produzindo cinema de qualidade. Temos diretores talentosos criando obras incríveis”. A expectativa é que essa visibilidade possa fortalecer ainda mais a cena cinematográfica brasileira no futuro.