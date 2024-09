Cineclube ELCV tem programação especial em setembro

A obra que se tornou um marco do cinema erótico brasileiro assim que foi lançada em 1984, Oh! Rebuceteio, abre a programação de setembro do Cineclube ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André) nesta sexta-feira (6) no equipamento cultural A Casa, no bairro Campestre.

Os filmes do Cineclube não exibidos gratuitamente, sempre às sextas, às 19h no equipamento cultura A Casa. A programação é fruto da parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Pontos MIS, e com o Cine Clube Helena Ignez, um projeto da sociedade civil de valorização do cinema, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

A comédia Oh! Rebuceteio, que tem direção de Cláudio Cunha e trilha sonora de Zé Rodrix, retrata os ensaios de uma peça teatral na qual a metodologia usada pelo diretor é a libertação dos sentidos, por ele denominada de “metapráxis”. Nestes ensaios, os jovens atores farão de tudo para disputar o papel principal. O método “metaprático”, baseado em improvisos e laboratórios, gera conflitos entre o diretor, Nenê Garcia, e os demais envolvidos na produção.

No dia 13, o drama Limite, de Mario Peixoto, considerado um clássico do cinema brasileiro e um marco do cinema experimental de vanguarda, será exibido na programação do Cineclube. Lançado em 1931, o filme conta a história de duas mulheres e um homem que relembram seu passado recente em um barco à deriva. Uma das mulheres escapou da prisão; a outra estava desesperada; e o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a morte, relembrando as situações de seu passado. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de suas existências.

O filme colombiano Una Madre, exibido pela primeira vez em 2022, é a obra que será exibida no dia 20. Sob a direção de Diógenes Cuevas, o filme conta a história do jovem Alejandro, que após a morte do pai, decide resgatar sua mãe. Ela está internada em um asilo rural e ele acredita que ela foi internada injustamente. Agora, junto com aquela linda mulher, Alejandro empreende uma longa e cansativa viagem. Os dois juntos e sozinhos enfrentarão desafios emocionais e físicos ao cruzarem as montanhas inóspitas de Antioquia em uma jornada de amor e loucura. Antes do filme Una Madre, haverá exibição do curta SalixCapreea?, de 2018.

Também colombiano, o documentário “Maria, a saia da montanha”, de Rubén Mendoza, é a última obra do Cineclube a ser exibida em setembro. O filme pode ser conferido no dia 27, às 19h. O documentário aborda a história de vida de Dona María Luisa, de 44 anos, que vive em Boavita, um vilarejo totalmente rural da Colômbia, formado por pessoas conservadoras e católicas, que vivem bem no meio dos Andes como se estivessem parados no tempo. Ela, que nasceu como um menino, passou a vida lutando contra o pensamento moralista da Colômbia, e ainda o faz.

A abertura neste dia ficará por conta da exibição do curta “Today artist, tonighttaxist”, da Mostra Moldava, de 2018.

Serviço: Sessões Cineclube ELCV de setembro

Parceria com Pontos MIS e Cine Clube Helena Ignez

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Jardim

Gratuito

Oh! Rebuceteio

Data: 6/9 (sexta-feira)

Horário: 19h

Indicação: 18 anos

Duração: 84 min

Limite

Data: 13/9 (sexta-feira)

Horário: 19h

Indicação: livre

Duração: 120 min

Una Madre

Abertura: curta “SalixCaprea?”

Data: 20/9 (sexta-feira)

Horário: 19h

Indicação: 12 anos

Duração: 83 min

Senhorita Maria, a saia da montanha

Abertura curta “Today artist, tonighttaxist”

Data: 27/9 (sexta-feira)

Horário: 19h

Indicação: 12 anos

Duração: 90 min