Cineclube ELCV promove exibição gratuita de curtas-metragens andreenses

Começa nesta sexta-feira (8) em Santo André, a programação do Cineclube ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) para novembro, que traz neste mês somente filmes que são frutos de projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo. A legislação foi criada em 2022 para apoiar o setor cultural, intensamente afetado pela pandemia de Covid-19. As apresentações, seguidas de roda de conversa, são gratuitas e acontecem no equipamento cultural A Casa (Avenida Industrial, 1.740), no bairro Campestre.

Com direção de Josué Gonçalves dos Reis, o curta “FerroPoética pela cidade de Santo André” traz, às 19h, a audiodescrição das esculturas de metal Homenagem ao Trabalho de Tomie Othake, Espaço Cósmico de Yutaka Toyota, escultura sonora Onda do Andreense de Fernando Sardo, além de Concreção 0005 e 0011, de Luiz Sacilotto.

Ainda no dia 8, mas às 20h, o Cineclube ELCV traz o curta “Além dos Balões e Quadros – Memórias dos Quadrinistas de Santo André”, dirigido por Oskar Dimitry Rizzo Arêas (Kash) e produzido por Victor Zanellato e Thina Curtis. O filme explora a rica e efervescente cultura dos quadrinhos na cidade de Santo André, destacando a influência e o impacto dessas obras na comunidade e memória local atravessando gerações.

No dia 19 (terça-feira), às 19h30, o Cineclube ELCV traz uma conversa com o roteirista Leonard Almeida sobre o projeto de desenvolvimento de roteiro para a série “Nana e o Mundo dos Mortos”. A produção conta a história de uma fotojornalista andreense desiludida com os rumos da humanidade e que é convidada a conhecer a misteriosa vila de Paranapiacaba, com suas belezas naturais, mitos e lendas de assombrações. Quando eventos estranhos começam a ocorrer, ela inicia uma jornada investigativa onde encontrará aliados e inimigos que habitam a região.

“Elas no Corredor da Sorte” é o nome do curta que será exibido dia 29 (sexta-feira), às 19h. Trata-se de um documentário que apresenta as rotinas e experiências das motogirls – mulheres que escolheram o trabalho sobre duas rodas pelas ruas e corredores do ABC. No mesmo dia, mas às 19h30, será exibido o filme “Homofonia”, dirigido por Lincoln Fontes. No curta, uma lagarta verde é discriminada pelas lagartas cinzas do bosque mas, com a metamorfose para a fase adulta, paradigmas se quebram e alimentam a esperança de um futuro acolhedor.

Também no dia 29, às 20h, o Cineclube ELCV traz a pré-estreia do curta “Sangue e Suor”, dirigido por Bruno Badain. O documentário de curta-metragem explora a dinâmica da mobilidade urbana e o drama enfrentado pelos trabalhadores que percorrem quilômetros diariamente até o trabalho. O filme aborda essa narrativa observando de perto a rotina de dois trabalhadores, destacando suas lutas individuais na busca pelo sustento.

Rapper Enéas Enézimo – A programação de novembro do Cineclube traz ainda a pré-estreia do documentário que presta uma homenagem ao rapper andreense Enéas Enézimo, uma das principais referências do segmento hip hop no país. “Enéas – A vida na enézima potência” será exibido no Cine Theatro Carlos Gomes, dia 20 (quarta-feira), às 20h. Depois disso o curta poderá ser conferido no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Novo Oratório, no dia 22 (sexta-feira), às 19h30, e no Cesa Jardim Irene, no dia 29 (sexta-feira), às 19h30, além da Universidade Popular Nossa Casa, que exibe o filme no dia 30 (sábado), às 19h.

Enéas Enézimo foi artista educador e agitador cultural, criador do selo totalmente voltado para o segmento rap Pau de Dá em Doido, e faleceu em 2020 por conta de complicações da Covid-19.

Serviço:

Cineclube ELCV – Novembro

“FerroPoética pela cidade de Santo André”

Diretor: Josué Gonçalves dos Reis

Duração: 31 min

Data: 8/11 (sexta-feira), às 19h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

“Além dos Balões e Quadros – Memórias dos Quadrinistas de Santo André”

Direção: Oskar Dimitry Rizzo Arêas (Kash) Produção Victor Zanellato e Thina Curtis.

Duração: 30 min

Data: 8/11 (sexta-feira), às 20h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

Conversa com o roteirista: Leonard Almeida

Projeto de desenvolvimento de roteiro para série: “Nana e o Mundo dos Mortos”

Data: 19/11 (terça-feira), às 19h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

“Elas no Corredor da Sorte”

Diretor: Arquimed Santos

Duração: 30 min

Data: 29/11 (sexta-feira), às 19h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

“Homofonia”

Direção: Lincoln Fortes

Duração: 15 min

Data: 29/11 (sexta-feira), às 19h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

“Sangue e Suor” (pré-estreia)

Direção: Bruno Badain

Duração: 25 min

Data: 29/11 (sexta-feira), às 20h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

Documentário Enéas – A vida na enézima potência

Diretor: Doug Souza Lima

Duração 50 min

Data: 20/11 (quarta-feira), às 20h

Local: Cine Theatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Data: 22/11 (sexta-feira), às 19h30

Local: Cesa Parque Novo Oratório

Endereço: Rua Tanganica, 385

Data: 29/11 (sexta-feira), às 19h30

Cesa Jardim Irene

Endereço: Rua Caminho dos Vianas, 670

Data: 30/11 (sábado), às 19h

Local: Universidade Popular Nossa Casa

Endereço: Rua Cotinga, 74 – Recreio da Borda do Campo