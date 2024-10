Cineclube da ELCV traz filmes gratuitos em todas as sextas de outubro

Começa nesta sexta-feira (11) a programação de cinema gratuito do Cineclube da ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André) do mês de outubro. Há sessões programadas também para as sextas-feiras dias 18 e 25 de outubro. As sessões acontecem sempre às 19h, no equipamento cultural A Casa, localizado na Avenida Industrial, 1.740, bairro Campestre.

A iniciativa é fruto de uma parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Pontos MIS e com o Cineclube Helena Ignez, um projeto da sociedade civil de valorização do cinema, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

É o Cineclube Helena Ignez o responsável pela seleção dos filmes desta sexta (11), a Mostra de Cinema Independente II. Serão exibidos quatro curtas-metragens selecionados pela curadoria do projeto.

O primeiro a ser exibido será o documentário “La Espera”, de Danilo do Carmo e Jakob Krese, que busca retratar o sofrimento e a vulnerabilidade dos imigrantes que arriscam a vida na travessia da fronteira dos Estados Unidos. Em seguida será exibido o curta “Mama – Africanos em São Paulo”, com a trajetória da senegalesa Diamu Fallow Diop, conhecida popularmente como Mama África, para promover um olhar sobre a diversidade cultural dos povos africanos.

A sessão traz ainda o filme “Fui à feira” de Ana Carolina Aliaga e Vitória Marques, que leva o espectador para passar um dia no fluxo da Feira Livre Aclimação em São Paulo. E, por fim, será exibido o curta “O barco”, de Rodolpho Pinotti, filme que conta a história de uma adolescente que parte para conhecer o mundo, deixando sua mãe na ilha onde viviam e depois retorna cheia de memórias e paixões.

Nesta noite haverá também conversa com os convidados Gabriel Gomes e Rafael Aquino.

No dia 18, a programação, fruto da parceria com o MIS, traz às 19h o curta ”Ce Zici”, exibido na mostra Moldava em 2021, e o filme ‘Tudo o que você podia ser”, dirigido por Ricardo Alves Jr. e exibido este ano na Sessão Vitrine Petrobrás, projeto de distribuição de filmes brasileiros em cinemas comerciais.

No dia 25, também por meio da parceria com o MIS, a programação traz o curta “9 Vieti”, de 2019, também da mostra Moldava, e o filme “Nada será como antes – a música do Clube da Esquina”, dirigido por Ana Rieper e lançado em março deste ano, também com participação da Sessão Vitrine Petrobras.

Programação Cineclubes da ELCV – outubro

Data: 11/10, 19h

Mostra de Cinema Independente II (curtas)

“La espera”, de Danilo do Carmo e Jakob Krese

“Mama – Africanos em São Paulo”, de Rafael Aquino

“Fui à feira”, de Ana Carolina Aliaga & Vitória Marques

“O barco”, de Rodolpho Pinotti

Classificação: 10 anos

Tempo: 70 min

Data: 18/10, 19h

Curta “Ce Zici” (Mostra Moldava)

“Tudo o que você podia ser”, direção de Ricardo Alves Jr.

Classificação: 12 anos

Duração: 73 min

Data: 25/10

Curta “9 Vieti”(Mostra Moldava)

“Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina”, direção de Ana Rieper

Classificação: 10 anos

Duração: 78 min

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre

Gratuito