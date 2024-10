Cineclube Cinema Digital celebra o Dia Internacional da Animação em Diadema

O Cineclube Cinema Digital, que completou 18 anos de existência, desde 2007, vem trazendo para a cidade de Diadema e sua comunidade o Dia Internacional da Animação (DIA), que é uma Mostra de curtas-metragens de animação com filmes nacionais e internacionais. As exibições acontecem em várias cidades de norte a sul do Brasil, e a exibição principal é realizada simultaneamente, no dia 28 de Outubro, com entrada franca.

Divulgação

Este ano, o Cineclube Cinema Digital vai realizar a mostra oficial, no dia 28 de outubro, às 19h30, no Teatro Clara Nunes com a Mostra de animações do Brasil e internacional, voltadas para o público jovem e adulto. Será realizado em parceria com a prefeitura de Diadema, o Centro Cultural Diadema e a Difilme Digital. Classificação: 16 anos

E também vamos realizar duas exibições paralelas em novembro, sendo dia 04/11, às 14h, organizada em Mostra Acessível Infantil e Ambiental, ofertando filmes com recursos de acessibilidade inclusivos. Sendo realizada na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira. Já no dia 06/11, às 14h, vai exibir uma seleção especial de curtas da Mostra Infantil e Ambiental, para o público assistir com toda a família. E será realizada no Centro Cultural Canhema / Casa do Hip Hop.

Divulgação

Serviço

TEATRO CLARA NUNES / CENTRO CULTURAL DIADEMA

28/10, às 19h – Mostra Oficial. Entrada Franca

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema – SP

BIBLIOTECA INTERATIVA DE INCLUSÃO NOGUEIRA

04/11 (segunda), às 14h, Mostra Infantil e Mostra Ambiental

(Acessibilidade /PcDs). Entrada Franca

Endereço: Rua Bernardo Lobo, 263, Vila Nogueira, Diadema – SP

CENTRO CULTURAL CANHEMA / CASA DO HIP HOP

06/11 (quarta), às 14h, Mostra Infantil e Mostra Ambiental. Entrada Franca

Endereço: Rua 24 de maio, 38, Jardim Canhema, Diadema – SP