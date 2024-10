Cineasta Vladimir Carvalho morre aos 89 anos

Vladimir Carvalho morreu nesta quinta-feira (24), aos 89 anos.

O cineasta morreu por complicações renais. Segundo informações do Correio Braziliense, Vladimir sofreu um infarto no dia 5 de outubro e foi internado na UTI do hospital Santa Helena, onde foi intubado. Ele chegou a ser entubado e estava consciente, fazendo hemodiálise, mas o sistema renal parou de funcionar.

Vladimir nasceu em Itabaiana, na Paraíba e se consolidou como um dos nomes mais importantes do cinema no Brasil. Entre suas obras, estão O país de São Saruê (1971), Barra 68 (2000), Conterrâneos velhos de guerra (1991), e o mais recente Rock Brasília – Era de Ouro (2011).