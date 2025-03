Cineasta Lincoln Péricles ganha curadoria com 13 filmes no Spcine Play

A Spcine Play, plataforma pública de streaming gratuita para todo o Brasil, lança, a partir do dia 21 de março, a curadoria “Mil e uma quebradas: o Capão Redondo sob as poéticas de Lincoln Péricles (LKT)”, reunindo 12 curtas e um longa-metragem do cineasta. A seleção, assinada por Renan Eduardo e Maria Sucar, destaca um dos realizadores mais inventivos do cinema brasileiro contemporâneo.

Com forte presença em festivais nacionais e internacionais, além de mostras em sua homenagem, Lincoln Péricles, natural do Capão Redondo, traz para a Spcine Play uma cinematografia marcada pela radicalidade estética dentro de um conjunto de filmes que se convencionou a chamar “cinemas periféricos”.

Os títulos disponíveis na plataforma são: Outro dia (2013); Carta de interesse (2013); Isso é uma comédia desgraçada (2013); Cohab (2013); O trabalho enobrece o homem (2013); Jairboris (2014); Aluguel: o filme (2014); Ruim é ter que trabalhar (2015); Entrevista com as coisas (2015); Filme de aborto (2016); Enquadro (2016); Filme de domingo (2020) e Mutirão: o filme (2022).

Essa é a maior catalogação dos filmes de Lincoln Péricles dentro de um contexto de exibição, seja em mostras, festivais ou, como no caso, de uma plataforma. Outro Dia, por exemplo, vai circular online pela primeira vez. O texto de curadoria ressalta a importância dessa catalogação: “ainda que alguns de seus filmes estejam disponíveis no YouTube ou no Vimeo, acreditamos que agrupar e centralizar suas obras em uma plataforma é central para enxergar a filmografia em sua completude frente a seus olhares, transformações e estilos variados”.

Para os curadores, “tornar visível toda a obra de um cineasta como Lincoln Péricles é colocar em disputa uma perspectiva que burla as regras do jogo e propõem pensar a quebrada a partir de suas infinitas poéticas e possibilidades plásticas”. Ainda, segundo Sucar e Eduardo, “assistir a dois ou mais filmes de Lincoln é, imediatamente, reconhecer os mesmos prédios, janelas, casas, quartos, outdoors e pessoas que ali habitam”, o que demarca uma íntima relação entre Lincoln e o espaço.



O conjunto de filmes selecionados permite ao público refletir sobre questões de território, classe e raça de um bairro já consagrado na história da música nacional, na voz do grupo de rap Racionais MC’s, mas, agora, na história do cinema brasileiro.

Para assistir aos filmes, basta se cadastrar e acessar a programação no site da Spcine Play.



SOBRE O DIRETOR:

Lincoln Péricles é morador do Capão Redondo, extremo sul da capital paulista, e atua há mais de 15 anos como diretor, roteirista, produtor e montador, desenvolvendo trabalhos audiovisuais voltados ao cinema, à música e à crítica cultural, sobre sua quebrada e territórios de grande significado para seu povo.

Os filmes de Lincoln Péricles já foram selecionados para importantes mostras e festivais nacionais e internacionais, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, o Kinoforum, Doclisboa e, mais recentemente, no festival Regards Satellites, de Saint-Denis, periferia de Paris, na França, em uma edição especial de retrospectiva da obra do cineasta.

Em fevereiro de 2020, seu trabalho foi destacado pela revista Cahiers du Cinéma, considerada a maior publicação cinematográfica do mundo, que o descreve como “Um cinema distante do imaginário ligado às favelas, que inventa sua própria forma, áspera e necessariamente imperfeita, entre a intervenção e arquivo visual do bairro”.



LK é conhecido por trazer elementos da cultura Hip Hop para suas obras, realizando um cinema conhecido como “cine-sample” (Ana Júlia Silvino, Revista Descompasso, 2023), um conceito que usa materiais de arquivo para construir narrativas inovadoras e experimentais.



(Créditos: Isa Katupyryb)



SOBRE OS CURADORES:

Renan Eduardo: Renan Eduardo é mestrando em Comunicação Social pela UFMG e formado em Cinema e Audiovisual pela PUC Minas. Integrou o Júri Jovem da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o Talents Rio Crítica 2024, a Comissão de seleção nacional do 26º FestCurtasBH e foi assistente de curadoria no 11º Cinecipó – Festival do filme insurgente. É editor da Revista Descompasso e integra o grupo de pesquisa “Poéticas da Experiência” (PPGCOM-UFMG).

Maria Sucar: Potiguar licencianda em artes visuais pela UFRN. É redatora da revista descompasso, co-criadora do Espaço Estipe de arte contemporânea e é curadora e coordenadora geral do Gambiarra Cineclube. Integrou o júri jovem da 25 mostra de cinema de tirandentes e do VXII Panorama Internacional Coisa de Cinema. Foi curadora da IV edição da Mostra Macambira.



SOBRE A SPCINE PLAY

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil e democratiza o acesso ao cinema. Com uma programação selecionada e gratuita, são oferecidos ao público, entre filmes e séries, títulos que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil através do site e aplicativo para mobile e Smart TVs. No catálogo estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras festivais de cinema de São Paulo. O acervo inclui produções que representam diferentes vozes e perspectivas, garantindo um espaço democrático.