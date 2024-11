Cine Theatro Carlos Gomes recebe show dançante de Estrela Day nesta sexta

Quem gosta de dançar tem programa garantido na noite desta sexta-feira (29) em Santo André. O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe, às 19h30, o show “Recordar é Viver”, da cantora Estrela Day. Com repertório variado, recheada de clássicos de vários estilos e épocas, a produção promete um espetáculo pensado para divertir e animar o público, principalmente da terceira idade.

Os ingressos, a R$ 35 a inteira, podem ser comprados na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/estrela-day/2614088) e presencialmente no teatro no dia do evento.

O repertório passa por sucessos do brega, do sertanejo, forró, pagode, MPB e pop, além de canções autorais. Entre os sucessos consagrados que Estrela Day vai apresentar no show estão “Desejo de Amar”, de Eliana de Lima, “Domingo Feliz”, de Angelo Máximo, “Jardins da Babilônia”, da Perla, e “Festa no Apê”, do cantor Latino, entre outros.

Para interpretar canções tão marcantes, Estrela Day procura passar uma mensagem de que o público está vendo uma mulher realizada, segura e empoderada, e para isso adota um figurino repleto de rendas e brilhos, babados e movimento. Outro acessório é a máscara, elemento intrigante que tem o objetivo de passar uma mensagem para o público: não importa quem você é lá fora, todos podem ser estrelas por uma noite.

Serviço

Show “Recordar é Viver”, da cantora Estrela Day

Data: 29/11 (sexta-feira), às 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Ingressos na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/estrela-day/2614088) e presencialmente no teatro no dia do evento.