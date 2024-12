Cine Theatro Carlos Gomes recebe projeto Patroas, Feiras e Bazares nesta quinta

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André, recebe pela primeira vez nesta quinta-feira (12), a partir das 11h, os microempreendedores da Patroas, Feiras e Bazares, uma iniciativa que tem como objetivo apoiar a comunidade empreendedora, incentivando a inovação, a criatividade e o desenvolvimento. O Cine Theatro fica na Rua Senador Fláquer, 110.

Ao todo, 31 expositores da região vão participar da feira que vai até as 20h. Serão 14 do setor de artesanato, na área de decoração, bijuterias, acessórios de moda e pintura, entre outros; quatro do segmento de moda; três de saúde e bem-estar e quatro de produtos diversos.

De acordo com uma das idealizadoras da Patroas, Feiras e Bazares (@patroafeirasebazares), Nilma Araújo, a feira nasceu no início deste ano com a missão não só de ser um verdadeiro ponto de encontro para pequenos empreendedores que buscam promover seus negócios, mas também de impulsionar o desenvolvimento local. A ideia é de quatro empreendedores que participavam juntos de feiras do tipo: Dalva Gabriela, Nilma Araújo, Olga Cristina e Ruan Henrique.

“Somos quatro pequenos empreendedores em busca de um sonho. Sempre participamos de eventos assim, porém identificamos a dificuldade em comparecer a várias oportunidades devido ao alto custo que é cobrado, com isso chegamos no consenso de que precisávamos fazer diferente. Afinal, outros pequenos empreendedores também podem estar passando a mesma dificuldade que nós. Com isso surgiu o projeto Patroas, Feiras e Bazares”, conta Nilma.

Serviço

Patroas, Feiras e Bazares

Data: 12/12 (quinta-feira), das 11h às 20h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito