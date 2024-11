Cine Theatro Carlos Gomes recebe programação especial para celebrar Dia da Consciência Negra

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta semana dois eventos que compõem o ‘Novembro Negro’, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

Na quarta-feira (20), quando é celebrada a data, o espaço receberá programação especial, com o objetivo principal da constituição do Fórum Preto, espaço de diálogo e ação para fortalecer a luta por igualdade e justiça racial, a partir das 17h, na tentativa de se estabelecer um movimento forte e unido em prol das políticas públicas que promovem os direitos da população negra. Haverá ainda distribuição do livro Educação de Axé.

Antes disso, às 15h, o evento terá início com a apresentação do projeto ‘Viola de Papo’, incluindo uma conversa sobre a produção e um pocket show com o violeiro Rubens Nê Viana. Já às 19h acontece a pré-estreia do documentário ‘Enéas – A Vida na Enézima Potência’. Por fim, às 20h30, será apresentado o curta-metragem documental ‘Quadro Torto’, manifesto de Bá Kimbuta e Makomba, com composições das canções que trazem olhares para a complexidade do cotidiano de um homem negro no Brasil, em uma visão diaspórica.

No fim de semana, dias 23 e 24, acontece a Feira Isabel, que contará com uma feira com empreendedores afro, espaço ‘Erê’ e ainda diversos shows com artistas do movimento negro – confira programação abaixo:

Mais eventos – Até o fim do mês de novembro, a Prefeitura de Santo André promove ainda outros eventos, como o ‘Canja com Canja Especial Mês da Consciência Negra’, dia 27, no Teatro Municipal, exibição de curtas no Espaço CASA, no dia 29, e a exibição do documentário ‘Enéas – A Vida na Enézima Potência’, dias 29, no Cesa Jardim Irene, e dia 30, na Universidade Popular (no Recreio da Borda do Campo).

Programação do Dia da Consciência Negra no Cine Theatro Carlos Gomes:

20/11 | Quarta-feira

15h – Viola de Papo

17h – Fórum Preto

19h – Pré-estreia do documentário ‘Enéas – A Vida na Enézima Potência’

20h30 – Exibição do curta-metragem documental ‘Quadro Torto’

23/11 | Sábado

12h – Cobra Guiza

13h – Discopretagem

14h10 – Niel Pimenta

15h – Buia Kalu

16h – Prêmio Dandara & Zumbi

17h20 – Juntos da Samba

18h30 – O João & Jhonny

19h – Pretódio

20h – Vênus Garland – Banda

24/11 | Domingo

12h – Abertura Capoeira

13h – DJ Budahnussom

14h – Lucas Bola

15h45 – $irena

16h30 – Eloi – Brasil Afro

17h – Samba de Zazi – Banda

19h – ZK e Candombanda – Banda

20h20 – Bá Kimbuta e a Makomba – Banda