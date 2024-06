Cine Theatro Carlos Gomes recebe prêmio Divo e Divas Trans nesta sexta

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe a partir das 19h desta sexta-feira (28), a nona edição do prêmio Divo e do Prêmio Divas Trans, iniciativa que homenageia destaques da sociedade com atuação com foco na cultura, na inclusão, nos direitos humanos, cidadania e pela luta da existência diária pelo respeito à igualdade. O evento é gratuito.

Os prêmios, entregues juntos desde a primeira edição, nasceram como uma forma de protesto contra a exclusão da ONG ABCD’s de atividades importantes do calendário da semana do Orgulho LGBT+ em 2013, e se consolidaram na região como ato de luta pelo fim do preconceito e de celebração do orgulho.

De acordo com a vice-presidente da ONG ABCD’s, Jana Castro, o prêmio Divo é voltado para as expressões masculinas e identidades masculinas, homenageando pessoas que se dedicam ao enfrentamento ao machismo, homofobia e transfobia.

“Já o prêmio Divas Trans é destinado a identidades de gênero, pessoas não binárias e expressões de gênero feminino. São pessoas desconhecidas da sociedade, que não só buscam fortalecer a autoestima das outras meninas, mas também realizam um trabalho sócial ajudando a quem precisa”, acrescentou Jana.

Entre os homenageados e homenageadas deste ano estão o jornalista Fefito, e o morador de Santo André Kevin Ferreira, que é Miss Gay Santo André .

O Prêmio terá como atrações os cantores Aristela, Jotta Moura e Alttin, e a performance das transformistas Jana Castro, que também ficará responsável pela apresentação, e Deborah’s Top, além do DJ Phillip Stuart.

Na entrada será arrecadado 1 kg de alimento não perecível que será doado para o Fundo de Solidariedade de Santo André.

Serviço

Prêmio Divo e Divas Trans

Data: 28/6/24 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito