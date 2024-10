Cine Theatro Carlos Gomes recebe oficina de circo neste sábado

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe neste sábado (19), às 10h, oficina de circo ministrada pelo grupo Espaço Palácios. Para participar da recreação, os interessados devem se apresentar 30 minutos antes do início da atividade – não há limite de vagas.

Direcionado a crianças a partir de 6 anos, o objetivo do projeto é trazer conhecimento dos aparelhos do circo aos participantes, além de trabalhar a parte física e psicológica através das atividades circenses, tirando os jovens do sedentarismo.

Além de destacar sua importância no contexto social, a oficina é iniciada com aquecimento e, em seguida, são formados grupos de participantes com monitores para que realizem as atividades com um rodízio de cada modalidade: malabares, paninho chinês, bambolê, fitas e perna de pau.

O Grupo Espaço Palácios – Oficina de Circo é formado por quatro integrantes.

Patrícia Palácios é da sexta geração da família circense dos circos Vostok e Stankowich. É psicóloga e professora de circo há mais de 30 anos, com especialidade em tecido aéreo, malabares e mágicas.

Sabrina Palácios de Abreu começou no circo aos 4 anos de idade. Aos 5 anos entrou na equipe de ginástica artística de São Caetano do Sul, onde ficou durante 8 anos, disputando competições e campeonatos estaduais, nacionais e internacionais.

Vicente Gonçalves é auxiliar técnico com mais de 25 anos na área, com foco em aparelhos de propaganda sonora. Atua nos eventos como assistente de palco e partner.

Lucas Rios tem 18 anos e treina desde os 11 anos. Iniciou na arte circense e atualmente faz parte do grupo Espaço Palácios, na qual se especializou em tecido e trapézio aéreo.

Serviço

Grupo Espaço Palácios – Oficina de Circo

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 10h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Inscrições: os interessados devem se apresentar 30 minutos antes do início da atividade – não há limite de vagas