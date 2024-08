Cine Theatro Carlos Gomes recebe na sexta sarau e feira empreendedora Ocupa Sapatão

Em agosto, Mês da Visibilidade Lésbica, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe o Sarau + Feira Empreendedora do Ocupa Sapatão ABC. Nesta sexta-feira (16), a partir das 17h30, o equipamento cultural vai receber feira criativa de mulheres lésbicas, com vendas de artesanatos, bijuterias, livros, artes manuais diversas, e terá microfone aberto para apresentações artísticas de mulheres da região e espaço de fala, até as 21h.

O Ocupa Sapatão ABC é um coletivo de mulheres lésbicas que tem como objetivo criar um espaço de acolhimento e pertencimento para mulheres da comunidade LGBTQIA+, especialmente as lésbicas. O movimento organiza encontros artísticos, rodas de conversa e feiras empreendedoras com o objetivo de promover o debate sobre as especificidades do que é ser sapatão na região.

Outras atividades do Ocupa ABC já passaram por alguns locais de muita visibilidade na região, como o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Sesc Santo André, entre outros.

Visibilidade – Em agosto se concentram duas datas muito importantes para a comunidade lésbica, o Dia do Orgulho Lésbico, comemorado no dia 19, e o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, celebrado dia 29. Por isso o mês foi definido como o Mês da Visibilidade Lésbica, um período voltado para a inclusão e reforço à importância da luta por igualdade e direitos, bem como o combate à lesbofobia.

O Dia da Visibilidade Lésbica tem como origem o 1° Seminário Nacional de Lésbicas, realizado em 29 de agosto de 1996, promovido para chamar a atenção e lembrar a existência da mulher lésbica, as violências sofridas por elas e as pautas que o movimento reivindica.

Já o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, celebrado em 19 de agosto, foi definido após protestos organizados que aconteceram em 1983, em frente ao Ferro’s Bar, na capital paulista, considerada a primeira grande manifestação de lésbicas no Brasil.

Serviço

Ocupa Sapatão ABC – Sarau + feira empreendedora

Data: 16/8/24 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita