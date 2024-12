Cine Theatro Carlos Gomes recebe Luiz Ayrão no Segue o Baile desta quinta (5)

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta quinta-feira (5), às 20h, o cantor e compositor Luiz Ayrão no já tradicional Segue o Baile, evento pensado para o público da terceira idade que gosta de música e dança. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira (4), no portal Sympla (das 8h até se esgotarem os ingressos) e no Cine Theatro Carlos Gomes (das 9h às 18h).

A programação do Segue o Baile, no entanto, começa às 17h, quando o cantor e compositor andreense Renan Medau abre a pista com muito bolero, valsa e sambas. Na sequência estão previstas apresentações do DJ Manu (Flashback) e do grupo de dança Black M Dance – Reinaldo e Carol.

Luiz Ayrão, que teve sua primeira canção gravada por Roberto Carlos em 1962, se apresenta na sequência, revivendo grandes sucessos como Porta Aberta, No Silêncio da Madrugada, Bola Dividida, Nossa Canção, Ciúme de Você, Bonequinha, Águia na Cabeça, Os Amantes, Meu Canarinho, Quero que Volte e O Lencinho.

Roberto Carlos também gravou, no ano de 1966, Nossa Canção, considerado o primeiro sucesso romântico de Luiz Ayrão. Durante essa época, compôs várias canções que foram gravadas por diversos artistas da Jovem Guarda, ícones daquela geração, como Renato e Seus Blue Caps, Golden Boys, dentre outros.

Seu último álbum, Samba de Respeito, contou com a participação de convidados ilustres como Alcione, Demônios da Garoa, Diogo Nogueira, Péricles, Toninho Gerais, Xande de Pilares, Zeca Baleiro e Zeca Pagodinho.

Serviço

Segue o Baile com show de Luiz Ayrão

Data: 5/12 (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito

Ingressos disponíveis a partir de quarta-feira (4), por meio da plataforma de eventos Sympla (a partir das 8h) ou no local (das 9h às 18h)