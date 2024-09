Cine Theatro Carlos Gomes recebe Festival Multicultura

Empreendedores criativos e produtores locais de Santo André terão oportunidade de expor e vender seus artigos neste sábado (21) no Festival Multicultura, das 11h às 18h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

Serão dezenas de opções dos mais variados segmentos da economia cultural da cidade (empreendedores, coletivos, artesãos e outros) reunidos em um único espaço, com alternativas de artesanatos, artes plásticas, gastronomia, produtos naturais, vestuário, decoração e muito mais, na expectativa de agradar paladares e estilos.

Esta edição terá uma particularidade: a apresentação da peça ‘A feira de Chico, Gonzaga e Jackson’, uma mistura de baile e teatro com tema inspirado nas obras de Luiz Gonzaga, do dramaturgo Chico de Assis e Jackson do Pandeiro, promovido pela Cia. Teatro da Investigação. O espetáculo começa às 15h.

Com entrada gratuita, o evento – que busca fortalecer, incentivar e oportunizar empreendedores e produtores locais – é voltado para toda a família.

Serviço

Festival Multicultura

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110, Centro, Santo André

Data: 21/9 (sábado)

Horário: das 11h às 18h

Entrada gratuita