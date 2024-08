Cine Theatro Carlos Gomes recebe espetáculo que aborda crises migratórias

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta quarta-feira (21) e na quinta-feira (22) o espetáculo “Tem gente demais nessa merda de barco”, do dramaturgo romeno Matéi Visniec, em uma montagem da Cia Teatral Filosofia de Coxia, grupo sediado atualmente na Etec (Escola Técnica Estadual) Júlio de Mesquita. O espetáculo tem início às 19h e é gratuito. É sugerida a doação de 1 kg de alimento.

“Tem gente demais nessa merda de barco” é considerado um texto contundente, com narrativas fragmentadas que abordam a crise dos processos migratórios no mundo contemporâneo, uma realidade marcada por mais de 60 milhões de refugiados que fogem de perseguições políticas e guerras. Matéi Visniec é um dos nomes mais importantes da dramaturgia contemporânea. É o escritor do ridículo, do humor ácido, da revolta e da poesia. Também poeta e jornalista, o romeno faz teatro do absurdo.

Essa gama de possibilidades que o texto apresenta possibilitou ao grupo, em sua montagem, explorar o conceito de sonhos no sentido de metas pessoais e a sua dificuldade de realização. Na montagem, o grupo levanta a ideia de que todos estão à deriva, afogados em desilusão, com um olhar vazio de quem vive em uma prisão.

A Cia Teatral Filosofia de Coxia atua no teatro estudantil desde 2013 e atualmente está sediada na Etec Júlio de Mesquita. A premissa básica do seu trabalho é o desenvolvimento de pesquisas, o aprofundamento na linguagem e estudo teatrais com vistas ao fortalecimento e potencialização de práticas artísticas relevantes no processo de desenvolvimento de jovens do Ensino Médio. Seus processos de pesquisa estruturam-se através de pesquisas e momentos de criação coletiva, produção e circulação de espetáculos teatrais.

Serviço

“Tem gente demais na merda deste barco” – Cia Teatral Filosofia de Coxia

Data: 21/8 (quarta-feira) | 22/8 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Faixa etária: 12 anos

Gratuito. Sugerida a doação de 1 kg de alimento