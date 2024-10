Cine Theatro Carlos Gomes recebe espetáculo que aborda crises migratórias

A Cia Teatral Filosofia de Coxia, grupo sediado atualmente na Etec (Escola Técnica Estadual Júlio de Mesquita), traz de volta ao Cine Theatro Carlos Gomes o espetáculo “Tem gente demais nessa merda de barco”, do dramaturgo romeno Matéi Visniec, na quarta-feira (16) e na quinta-feira (17). As apresentações, gratuitas, acontecem às 19h. É sugerida a doação de 1 kg de alimento.

“Tem gente demais nessa merda de barco”, que já foi apresentada no Cine Theatro nos dias 21 e 22 de agosto, é considerado um texto contundente, com narrativas fragmentadas que abordam a crise dos processos migratórios no mundo contemporâneo, uma realidade marcada por mais de 60 milhões de refugiados que fogem de perseguições políticas e guerras. Matéi Visniec é um dos nomes mais importantes da dramaturgia contemporânea. É o escritor do ridículo, do humor ácido, da revolta e da poesia. Também poeta e jornalista, o romeno faz teatro do absurdo.

A Cia Teatral Filosofia de Coxia atua no teatro estudantil desde 2013 e atualmente está sediada na Etec Júlio de Mesquita. A premissa básica do seu trabalho é o desenvolvimento de pesquisas, o aprofundamento na linguagem e estudo teatrais com vistas ao fortalecimento e potencialização de práticas artísticas relevantes no processo de desenvolvimento de jovens do Ensino Médio. Seus processos de pesquisa estruturam-se através de pesquisas e momentos de criação coletiva, produção e circulação de espetáculos teatrais.

Serviço

“Tem gente demais na merda deste barco” – Cia Teatral Filosofia de Coxia

Data: 16/10 (quarta-feira) | 17/10 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro